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Снопков анонсировал новые меры по стимулированию рождаемости

04.10.2017 15:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт — Sputnik. Готовятся предложения о новых мерах государственной поддержки рождаемости в Беларуси, заявил заместитель главы Администрации президента республики Николай Снопков.

Снопков анонсировал новые меры по стимулированию рождаемости
© Sputnik / Александр Шурмелев
Белорусы должны иметь по три ребенка, чтобы не исчезнуть как нация

По данным Белстата, за последние годы рождаемость в Беларуси начала расти с 2011 года, когда она составила 11,5 младенцев на тысячу населения. Этот год запомнился белорусам как год системного валютно-экономического кризиса, однако предшествующий ему 2010 год, когда люди принимали решения о планировании семьи, был одним из самых удачных для национальной экономики. В тот год зарплаты достигли 500 долларов в эквиваленте, кредиты на жилье были самыми дешевыми. В 2013-2015 годах рождаемость держалась на уровне 12,5 младенцев на тысячу населения, в 2016 году этот показатель сократился до 12,4.

"Мы сейчас готовим для президента информацию по стимулированию рождаемости. Отмечаем, что был небольшой демографический подъем, а сейчас тенденция к спаду. Нужно предпринимать какие-то более радикальные шаги по стимулированию рождаемости", — заявил Снопков в среду во время приема граждан в Ляховичском райисполкоме (Брестская область).

Так замглавы Администрации ответил многодетной матери, которая пришла на прием, чтобы попросить о дополнительных льготах для многодетных семей.

Снопков отметил, что этот вопрос необходимо рассмотреть, так как создание условий для стимулирования рождаемости является важнейшей задачей.

 
Теги: Минск
 
 
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В предыдущие годы в Беларуси отмечался небольшой демографический подъем, сейчас же рождаемость вновь пошла на спад, необходимо принимать дополнительные меры...

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