Работы подорожают на 400 тысяч долларов, но сосны сохранят. Что будет с вырубкой на Центральной

Сегодня мы писали о ситуации на улице Центральной , где рубили деревья против воли Александра Лукашенко. Свои пояснения по данной ситуации дала администрация Заводского района, местный «Зеленстрой» и ряд других организаций. Мы узнали, почему никак нельзя было проложить временный паропровод, на сколько дороже обойдется новый проект, как спасут сосновую рощу и какие деревья высадят вместо срубленных.





Напомним, вчера Александр Лукашенко жестко раскритиковал городские власти за вырубку деревьев на улице Центральной, где по зеленой зоне прокладывают новый паропровод и теплотрассу. Правда, к тому моменту местные уже нашли компромисс с энергетиками в том, что в процессе работ вырубят 87 деревьев из 128 планировавшихся изначально. В «Минских теплосетях» же рассказали, почему прокладывать паропровод и теплотрассу под дорогой нельзя, а существующий вариант — самый оптимальный.

Энергетики: сосновую рощу сохранят, работы подорожали на 20%

Под улицей Центральной лежит теплотрасса и паропровод, который идет от ТЭЦ на МАЗ и обеспечивает работу предприятия. И если теплотрасса всегда проходила под улицей, то паропровод диаметром 53 сантиметра — нет.

Дело в том, что его прокладывали в 1989 году под тротуаром, потому что улица тогда была уже. Сегодня он оказался под Центральной и из-за его состояния здесь часто проваливается асфальт. Срок эксплуатации паропровода — 25 лет, а в нашем случае он работает уже 27.





Но строительство новых сетей на месте старых под дорогой невозможно даже при большом желании, уверяют в «Минских тепловых сетях». Первый вариант — остановить МАЗ, второй — проложить временный паропровод.

Но по ТКП его можно сооружать не далее 30 метров от жилых домов, поясняют в «Госконтроле». В нашем же случае временный наружный паропровод пошел бы просто посреди дороги и мешал бы демонтировать старый.





Поэтому новый вариант проекта с разворотом П-образных компенсаторов от домов энергетики называют оптимальным. Директор «Минских тепловых сетей» Александр Бузо говорит, что изначальный проект оценивался в 3,8 миллиона рублей, а измененный — примерно на 20% дороже или около 4,56 млн. Таким образом, ради сохранения части деревьев из бюджета потратят на где-то 380 тысяч долларов больше.

Согласно новому проекту также сохранится и сосновая роща, которая по старому должна была почти полностью пойти под снос.



Изначально траншея должна была пройти по месту, где растут эти сосны



Теперь она пойдет по этому тротуару

«Зеленстрой»: «Уже этой осенью мы начнем делать компенсационные посадки»

Директор «Зеленстроя» Заводского района Николай Поляков говорит, сейчас они подходят к удалению каждого дерева индивидуально. Например, недавно таким образом спасли от вырубки три дерева из семи, включая вековую сосну.



Справа сосна, о которой идет речь

— Перед удалением деревьев на каждом участке мы будем его проходить вместе с заказчиком, проектировщиком, администрацией района, депутатом и местными жителями. Будем останавливаться возле каждого дерева и решать, возможно ли его оставить.



Это дерево возле дома № 3 пойдет под снос



Поляков говорит, что оно больное и его пришлось бы удалять в любом случае

В «Зеленстрое» обещают обсуждать с жителями и компенсационные посадки, проект которых сейчас разрабатывается. Первые из них начнутся во дворах домов на улице Центральной уже этой осенью. Но всех волнует и тот вопрос, что именно высадят вместо срубленных взрослых деревьев.

— Мы будем высаживать деревья второй группы высотой 2−3 метра. Они являются оптимальными по приживаемости. Пройдет лет 5−10 и они станут нормальными деревьями.

Местная власть: «Будем идти на удорожание с целю сохранения зеленых насаждений»

Замглавы администрации Заводского района Леонид Балаболов говорит, что именно местная власть в мае приняла решение приостановить работы на Центральной. Поводом послужило обращение граждан. После этого было несколько встреч с жителями, на одной из которых в сентябре наконец пришли к компромиссу.

— Выслушав все нарекания и просьбы жителей мы обязали заказчика идти на дополнительные проектные работы, чтобы максимально снизить вырубку деревьев. Но полностью уйти от вырубки оказалось технологически невозможно, несмотря на количество вложенных средств.

Чиновник уверяет, что тут высадят в 3−4 раза больше деревьев вместо срубленных, а также построят новые дорожки и детскую площадку. Да и вообще, после вчерашнего выступления президента в районе планируют пересмотреть подход к зеленым насаждениям.

— Наверное, на стадии предпроектных работ совместно с комитетом природных ресурсов будут более детально обсуждаться вопросы сохранения деревьев. Может быть, где-то будем идти на удорожание проектных работ, но с целю сохранения зеленых насаждений. Я думаю, что такие выводы будут сделаны.