На своей странице в Facebook президент Грузии Георгий Маргвелашвили похвастался , что в этом году на приусадебном участке собрал «огромный урожай» картошки. Причем, вырастил он ее из белорусского посевного картофеля, который ему передал Александр Лукашенко. TUT.BY узнал, что это за сорт и как он растет на полях Беларуси и Грузии.



Фото: Facebook / Giorgi Margvelashvili

— Сорт картофеля называется «Манифест», — рассказывает заведующий лабораторией агрохимии и питания растений РУП «Институт овощеводства» профессор Мечислав Степуро. — Это очень вкусный ранний сорт столового назначения, который легко чистится.

«Манифест», говорит профессор, сорт высокоурожайный. У нас он дает около 70 тонн с гектара. На вопрос, почему в Грузию был передан именно такой картофель, собеседник отвечает: «Видимо, такой в тот момент был на участке».



Фото: Facebook / Giorgi Margvelashvili

Картофель «Манифест», продолжает Мечислав Степуро, относится к ранним сортам.

— У каждого сорта своя система питания, — говорит заведующий лабораторией агрохимии и питания растений РУП «Институт овощеводства». — Ранние должны получить все необходимое где-то за 35−45 дней. У поздних на это есть 60−70 дней. «Манифест» более приспособлен к теплым грузинским температурам.

В подписи к фото с урожаем грузинского лидера сказано: из одного мешка картофеля вырастили шесть. Однако, продолжает собеседник, технологию выращивания «Манифеста» наши специалисты грузинским коллегам не передавали.

— Они и сами разобрались, — рассказывает специалист. — На участке у президента Грузии скорее всего есть вся нужная техника, соблюдается система питания, поэтому и получился хороший урожай.



Фото: Facebook / Giorgi Margvelashvili

А вот Александр Лукашенко, говорит ученый, в этом году «Манифест» не выращивал.

— Выращивали наш «Уладар» и голландский «Королева Анна», — продолжает Мечислав Степуро. — Причем, наш сработал не хуже голландского.

Картофель на своем участке Александр Лукашенко убирал 26 августа. Сообщалось , что глава государства трудился весь день. Всего убрано 3 гектара, с которых собрано 105 тонн картофеля. Урожайность, таким образом, составила 350 ц/га.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Напомним, зимой 2017-го в эфире канала «Беларусь1» Георгий Маргвелашвили рассказал , что вырастил в своем огороде картошку, которую получил от президента Беларуси Александра Лукашенко. Однако, по словам политика, она у него уродила не так хорошо, как у белорусского лидера.

Интервью проходило в преддверии визита президента Грузии в Беларусь. Предыдущий раз лидеры государств встречались в апреле 2015 года.