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Ученый: Президент Грузии вырастил картофель сорта "Манифест", а президент Беларуси - "Уладар"
04.10.2017 15:10 — Новости Общества | Tut.by
На своей странице в Facebook президент Грузии Георгий Маргвелашвили
— Сорт картофеля называется «Манифест», — рассказывает заведующий лабораторией агрохимии и питания растений РУП «Институт овощеводства» профессор Мечислав Степуро. — Это очень вкусный ранний сорт столового назначения, который легко чистится.
«Манифест», говорит профессор, сорт высокоурожайный. У нас он дает около 70 тонн с гектара. На вопрос, почему в Грузию был передан именно такой картофель, собеседник отвечает: «Видимо, такой в тот момент был на участке».
Картофель «Манифест», продолжает Мечислав Степуро, относится к ранним сортам.
— У каждого сорта своя система питания, — говорит заведующий лабораторией агрохимии и питания растений РУП «Институт овощеводства». — Ранние должны получить все необходимое где-то за 35−45 дней. У поздних на это есть 60−70 дней. «Манифест» более приспособлен к теплым грузинским температурам.
В подписи к фото с урожаем грузинского лидера сказано: из одного мешка картофеля вырастили шесть. Однако, продолжает собеседник, технологию выращивания «Манифеста» наши специалисты грузинским коллегам не передавали.
— Они и сами разобрались, — рассказывает специалист. — На участке у президента Грузии скорее всего есть вся нужная техника, соблюдается система питания, поэтому и получился хороший урожай.
А вот Александр Лукашенко, говорит ученый, в этом году «Манифест» не выращивал.
— Выращивали наш «Уладар» и голландский «Королева Анна», — продолжает Мечислав Степуро. — Причем, наш сработал не хуже голландского.
Картофель на своем участке Александр Лукашенко убирал 26 августа.
Напомним, зимой 2017-го в эфире канала «Беларусь1» Георгий Маргвелашвили
Интервью проходило в преддверии визита президента Грузии в Беларусь. Предыдущий раз лидеры государств
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На своей странице в Facebook президент Грузии Георгий Маргвелашвили похвастался, что в этом году на приусадебном участке собрал "огромный урожай" картошки. Причем,...
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