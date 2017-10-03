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В Кобрине трое подростков украли из магазина пожертвования на лечение ребенка
04.10.2017 15:41 — Новости Общества | Tut.by
В Кобрине школьники подозреваются в краже урны с пожертвованиями, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
В конце сентября в милицию обратилась заведующая магазином, которая сообщила, что неизвестные похитили урну для пожертвований, в которой хранилось 242 рубля. Эти средства предназначались на лечение больного ребенка.
Просмотрев записи камер видеонаблюдения правоохранители установили, что ящик из магазина вынесли трое учеников одной из школ райцентра: две 14-летние девушки и 11-летний мальчик.
Часть похищенного изъята, возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц (ч.2 ст. 205 УК).
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Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц
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