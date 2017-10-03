Хакера из России начнут судить в Минске 6 октября

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Гражданина России, который обвиняется в Беларуси в несанкционированном блокировании компьютерной системы с целью хищения денежных средств граждан, начнут судить в Минске 6 октября, сообщили в суде.

"6 октября в 14.30 суд Октябрьского района Минска начнет рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина России 1995 года рождения", — сообщили Sputnik во вторник в суде.

Он обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса — 212 "Хищение путем использования компьютерной техники", 351 "Компьютерный саботаж", 354 "Разработка, использование либо распространение вредоносных программ".

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на УСК по Минской области, расследованием установлено, что неработающий 21-летний россиянин в июне 2016 года приехал в Беларусь, "работодатели" остались в Москве. В Минске снял комнату, где установил компьютерное оборудование, которое позволяло несанкционированно блокировать информацию, хранящуюся в компьютерной системе и на машинных носителях.

Были установлены более 600 потерпевших, полностью или частично перечисливших "штрафы" на балансы абонентских номеров, использовавшихся в преступных целях. Общая сумма денежных средств, которыми намеревались завладеть фигуранты, составляет порядка 50 тысяч рублей.