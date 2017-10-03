На директора минской турфирмы завели дело о мошенничестве: пострадали 24 человека

Возбуждено уголовное дело в отношении директора турфирмы «Дром-Тур». Ее обвиняют в мошенничестве на сумму не менее 98 тысяч рублей. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Минску.

По данным следствия, 56-летняя минчанка с декабря 2016-го по июль 2017-го под предлогом оказания туристических услуг получила деньги от 24 граждан. При этом принятые на себя обязательства не собиралась исполнять.

Первые заявления на директора стали поступать в июле, но руководитель обещала вернуть деньги и создала «видимость принятия мер по возмещению ущерба».

Через некоторое время в милицию обратились еще несколько граждан, которые планировали отдых на август. Большинству из них деньги полностью так и не вернули.

— Данный факт и стал одним из оснований для возбуждения уголовного дела. Несмотря на то, что директор турфирмы находилась в неблагоприятном финансовом положении и изначально не могла выполнить взятые на себя обязательства, она продолжила свою деятельность, в том числе рассчитывая расплатиться по долгам из денег, вносимых новыми клиентами, — рассказали в Следственном комитете.

Изъята документация фирмы, проверяется информация о других заимствованиях денег у граждан.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи — лишение свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества. Фигурантка — под обязательством о явке.

Следствие обращается с просьбой к гражданам, располагающим информацией о противоправной деятельности подозреваемой, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 207-99-85, 270−86−86, 389−55−55.