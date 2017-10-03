ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В школах Беларуси могут преподавать этику и мораль

04.10.2017 16:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Предмет "этика и мораль" могут ввести в школах Беларуси уже с весны следующего года, заявил в среду в МПЦ Sputnik почетный консул республики в США Майкл Моргулис.

В школах Беларуси могут преподавать этику и мораль
© Sputnik/
Почетный консул Беларуси в США Майкл Моргулис в прямом эфире Sputnik

Почетный консул республики в США посетил Минск, где принял участие в ряде мероприятий, среди которых встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие события на высоком уровне.

Как рассказал Моргулис в пресс-центре Sputnik, общался он и с министром образования Игорем Карпенко. "Мы хотим ввести в школах предмет "этика и мораль", — заявил почетный консул.

По словам Моргулиса, суть предмета заключается не в том, как правильно одеться или вести себя, а в преподавании мировых стандартов морали и духовности. "Если все будет нормально, то уже весной начнется преподавание этого предмета в белорусских школах", — заключил Моргулис.

В разные годы в республике звучали инициативы ввести в качестве обязательного предмет "религиозное просвещение", однако в итоге эта идея трансформировать в факультатив, который в части школ ученики могут посещать по желанию. Предметов же, связанных с духовностью или моралью, в белорусской системе образования нет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эту идею с министром образования обсудил почетный консул Беларуси в США Майкл Моргулис.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Дай Бог, чтобы Максим: семья пропавшего мальчика верит, что он в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика