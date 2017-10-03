В школах Беларуси могут преподавать этику и мораль

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Предмет "этика и мораль" могут ввести в школах Беларуси уже с весны следующего года, заявил в среду в МПЦ Sputnik почетный консул республики в США Майкл Моргулис.

Почетный консул республики в США посетил Минск, где принял участие в ряде мероприятий, среди которых встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие события на высоком уровне.

Как рассказал Моргулис в пресс-центре Sputnik, общался он и с министром образования Игорем Карпенко. "Мы хотим ввести в школах предмет "этика и мораль", — заявил почетный консул.

По словам Моргулиса, суть предмета заключается не в том, как правильно одеться или вести себя, а в преподавании мировых стандартов морали и духовности. "Если все будет нормально, то уже весной начнется преподавание этого предмета в белорусских школах", — заключил Моргулис.

В разные годы в республике звучали инициативы ввести в качестве обязательного предмет "религиозное просвещение", однако в итоге эта идея трансформировать в факультатив, который в части школ ученики могут посещать по желанию. Предметов же, связанных с духовностью или моралью, в белорусской системе образования нет.