Скоро согреемся. В Витебске 5 октября начнут включать отопление в жилых домах

По решению горисполкома с 5 октября включат отопление в жилых домах, общежитиях, гостиницах, учебных заведениях.

Напомним, с 3 октября тепло пришло в объекты социальной сферы: больницы, поликлиники, школы, садики, музеи, архивы, библиотеки.

По состоянию на 7 часов утра 4 октября включили отопление в 75% учреждений соцсферы в Витебске, 85% — в Полоцке, 91% — в Новополоцке, 69% — в Орше. В Новолукомле и Ореховске обогреваются все соцобъекты, сообщает сайт предприятия «Витебскэнерго».

Если среднесуточная температура воздуха станет выше +10 градусов, то систему отопления переведут в режим протапливания.