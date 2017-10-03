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Скоро согреемся. В Витебске 5 октября начнут включать отопление в жилых домах
04.10.2017 16:52 — Новости Общества | Tut.by
По решению горисполкома с 5 октября включат отопление в жилых домах, общежитиях, гостиницах, учебных заведениях.
Напомним, с
По состоянию на 7 часов утра 4 октября включили отопление в 75% учреждений соцсферы в Витебске, 85% — в Полоцке, 91% — в Новополоцке, 69% — в Орше. В Новолукомле и Ореховске обогреваются все соцобъекты,
Если среднесуточная температура воздуха станет выше +10 градусов, то систему отопления переведут в режим протапливания.
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С 3 октября тепло пришло в объекты социальной сферы в регионе.
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