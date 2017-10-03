Депутат: стоит пересмотреть показания для проведения абортов

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Благодаря предабортному консультированию, которое действует в Беларуси более трех лет, только в этом году больше тысячи человек отказались от прерывания беременности после бесед с психологом, сообщил в эфире радио Sputnik депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Дашко.

"Полностью запретить аборты мы не можем, но возможно стоит ужесточить показания для их проведения", — отметил Анатолий Дашко.



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По словам Дашко полный запрет абортов — мера неэффективная, как свидетельствует тот же польский опыт. Женщины разными путями ищут возможности сделать аборт, при этом нередко причиняя вред здоровью и нарушая закон.

"Больше надо работать не над запретительными методами, а разъясняющими — объяснять женщинам, насколько это вредно", — считает заместитель главного врача по медчасти Городского клинического роддома №2 Минска Сергей Васильев.

Оба спикера радио Sputnik Беларусь были единодушны в том, что проблема абортов в современном обществе не должна звучать остро, ведь если женщина не планирует беременность, у нее есть все возможности этого избежать.

"Существует масса средств контрацепции, которые абсолютно доступны. Тут скорее вопрос самосознания, понимания того, что женщина должна позаботиться о своем здоровье, организме, купить любой контрацептив", — добавил Сергей Васильев.

Ежегодно в Беларуси производится не менее 27-29 тысяч абортов.

В среду главный акушер-гинеколог Минска Оксана Коротких заявила, что частные медицинские центры надо лишить лицензии на проведение абортов , ведь они не заинтересованы в том, чтобы уговорить женщину сохранить беременность, не проводят предабортное консультирование.

В каких странах разрешены домашние роды и как это происходит на самом деле, почему их процент с каждым годом сокращается, можно ли рожать в том роддоме, где хотите, а не в том, который по месту жительства — обо всем этом смотрите в полной версии дискуссии Анатолия Дашко и Сергея Васильева>>.