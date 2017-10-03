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Депутат: стоит пересмотреть показания для проведения абортов
04.10.2017 17:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Благодаря предабортному консультированию, которое действует в Беларуси более трех лет, только в этом году больше тысячи человек отказались от прерывания беременности после бесед с психологом, сообщил в эфире радио Sputnik депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Дашко.
"Полностью запретить аборты мы не можем, но возможно стоит ужесточить показания для их проведения", — отметил Анатолий Дашко.
© Sputnik / Сергей Лескеть
По словам Дашко полный запрет абортов — мера неэффективная, как свидетельствует тот же польский опыт. Женщины разными путями ищут возможности сделать аборт, при этом нередко причиняя вред здоровью и нарушая закон.
"Больше надо работать не над запретительными методами, а разъясняющими — объяснять женщинам, насколько это вредно", — считает заместитель главного врача по медчасти Городского клинического роддома №2 Минска Сергей Васильев.
Оба спикера радио Sputnik Беларусь были единодушны в том, что проблема абортов в современном обществе не должна звучать остро, ведь если женщина не планирует беременность, у нее есть все возможности этого избежать.
"Существует масса средств контрацепции, которые абсолютно доступны. Тут скорее вопрос самосознания, понимания того, что женщина должна позаботиться о своем здоровье, организме, купить любой контрацептив", — добавил Сергей Васильев.
Ежегодно в Беларуси производится не менее 27-29 тысяч абортов.
В среду главный акушер-гинеколог Минска Оксана Коротких заявила, что
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При наличии современных средств контрацепции и их повсеместной доступности проблемы абортов в современном обществе стоять не должны, убеждены специалисты.
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