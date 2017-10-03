ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутат: стоит пересмотреть показания для проведения абортов

04.10.2017 17:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Благодаря предабортному консультированию, которое действует в Беларуси более трех лет, только в этом году больше тысячи человек отказались от прерывания беременности после бесед с психологом, сообщил в эфире радио Sputnik депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Дашко.

"Полностью запретить аборты мы не можем, но возможно стоит ужесточить показания для их проведения", — отметил Анатолий Дашко.

Депутат: стоит пересмотреть показания для проведения абортов
© Sputnik / Сергей Лескеть
Снопков анонсировал новые меры по стимулированию рождаемости

По словам Дашко полный запрет абортов — мера неэффективная, как свидетельствует тот же польский опыт. Женщины разными путями ищут возможности сделать аборт, при этом нередко причиняя вред здоровью и нарушая закон.

"Больше надо работать не над запретительными методами, а разъясняющими — объяснять женщинам, насколько это вредно", — считает заместитель главного врача по медчасти Городского клинического роддома №2 Минска Сергей Васильев.

Оба спикера радио Sputnik Беларусь были единодушны в том, что проблема абортов в современном обществе не должна звучать остро, ведь если женщина не планирует беременность, у нее есть все возможности этого избежать.

"Существует масса средств контрацепции, которые абсолютно доступны. Тут скорее вопрос самосознания, понимания того, что женщина должна позаботиться о своем здоровье, организме, купить любой контрацептив", — добавил Сергей Васильев.

Ежегодно в Беларуси производится не менее 27-29 тысяч абортов.

В среду главный акушер-гинеколог Минска Оксана Коротких заявила, что частные медицинские центры надо лишить лицензии на проведение абортов, ведь они не заинтересованы в том, чтобы уговорить женщину сохранить беременность, не проводят предабортное консультирование.

В каких странах разрешены домашние роды и как это происходит на самом деле, почему их процент с каждым годом сокращается, можно ли рожать в том роддоме, где хотите, а не в том, который по месту жительства — обо всем этом смотрите в полной версии дискуссии Анатолия Дашко и Сергея Васильева>>.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При наличии современных средств контрацепции и их повсеместной доступности проблемы абортов в современном обществе стоять не должны, убеждены специалисты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Тепло в квартиры Витебска дадут 5 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика