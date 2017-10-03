Тепло в квартиры Витебска дадут 5 октября

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Теплоснабжение в жилом фонде Витебска будет включено в четверг 5 октября, сообщили Sputnik в среду в РУП "Витебскэнерго".



© Sputnik/ Виталий Аньков Отопление включают почти по всей Беларуси

В течение предыдущих дней средняя температура воздуха в республике не превышала +10°С, поэтому местные власти начали принимать решение о начале отопительного сезона.

"Решение принято, с завтрашнего дня включаем отопление жилого фонда в Витебске", – сказали в Витебскэнерго.

На текущей неделе поэтапно начали включать отопление в социальных объектах – детских садах, больницах и школах.

Как ранее сообщили в Министерстве жилищного и коммунального хозяйства, отопительный сезон в республике должен начаться уже на текущей неделе.

Отопительный сезон в Беларуси начнется в ближайшие дни>>