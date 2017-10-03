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Снопков заявил о разработке мер господдержки рождаемости
04.10.2017 17:58 — Новости Общества | БДГ
В Беларуси будут разработаны предложения о новых мерах господдержки рождаемости в стране.
Об этом заявил замглавы Администрации президента Беларуси Николай Снопков в ходе приема граждан в Ляховичском райисполкоме.
Снопков отметил, что в данное время готовится информация для президента по вопросу стимулирования рождаемости в стране, что связано с уменьшением ее уровня.
По информации Белстата, с 2011 года в стране рождаемость росла – этот показатель равнялся 11,5 новорожденных на одну тысячу человек, затем, в 2013-2015 годах, он поднялся до уровня 12,5 младенцев на тысячу граждан. Но уже в 2016 году начался спад рождаемости, и показатель уменьшился до 12,4 младенцев на тысячу.
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В Беларуси будут разработаны предложения о новых мерах господдержки рождаемости в стране. Об этом заявил замглавы Администрации президента Беларуси Николай...
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