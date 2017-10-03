Снопков заявил о разработке мер господдержки рождаемости

В Беларуси будут разработаны предложения о новых мерах господдержки рождаемости в стране.

Об этом заявил замглавы Администрации президента Беларуси Николай Снопков в ходе приема граждан в Ляховичском райисполкоме.

Снопков отметил, что в данное время готовится информация для президента по вопросу стимулирования рождаемости в стране, что связано с уменьшением ее уровня.

По информации Белстата, с 2011 года в стране рождаемость росла – этот показатель равнялся 11,5 новорожденных на одну тысячу человек, затем, в 2013-2015 годах, он поднялся до уровня 12,5 младенцев на тысячу граждан. Но уже в 2016 году начался спад рождаемости, и показатель уменьшился до 12,4 младенцев на тысячу.