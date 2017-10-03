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МИД Беларуси: Официальной информации от Польши, полезной для поиска нашего мальчика, не поступало
04.10.2017 18:42 — Новости Общества | Tut.by
Белорусские дипломатические представительства в Польше находятся в контакте с польскими правоохранительными органами по вопросу исчезновения 10-летнего белоруса Максима Мархалюка. Об этом TUT.BY сообщил начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Дипломат рассказал, что в связи с сообщениями в польских региональных СМИ ситуацию отслеживают и Посольство Беларуси в Варшаве, и консульства в Белостоке и Бела Подляске.
«Официальной информации от польских властей, которая могла бы быть полезна для расследования исчезновения нашего мальчика, не поступало. Как заверила польская сторона, полиция сразу же проинформирует белорусские загранучреждения в случае, если в какой-либо части Польши появится пропавший мальчик», — сообщил Дмитрий Мирончик.
На польском региональном информационном сайте podlasie24.pl накануне
Город находится примерно в ста километрах от польско-белорусской границы. Местные полицейские о пропаже мальчика знают, и хотя официально они Максима Мархалюка не разыскивают, но вся информация и ориентировки на него доведены до каждого полицейского в сопредельных воеводствах.
— Это гипотетически может быть связано с вашим [пропавшим в Беларуси] ребенком. Мы обращаем внимание на любых детей без сопровождения взрослых, но пока на нашей территории беспризорников не выявлено, — рассказали в пресс-службе Седлецкой полиции.
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Дипломат рассказал, что в связи с сообщениями в польских региональных СМИ ситуацию отслеживают и Посольство Беларуси в Варшаве, и консульства в Белостоке и Бела...
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