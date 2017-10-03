МИД Беларуси: Официальной информации от Польши, полезной для поиска нашего мальчика, не поступало

Белорусские дипломатические представительства в Польше находятся в контакте с польскими правоохранительными органами по вопросу исчезновения 10-летнего белоруса Максима Мархалюка. Об этом TUT.BY сообщил начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Дипломат рассказал, что в связи с сообщениями в польских региональных СМИ ситуацию отслеживают и Посольство Беларуси в Варшаве, и консульства в Белостоке и Бела Подляске.

«Официальной информации от польских властей, которая могла бы быть полезна для расследования исчезновения нашего мальчика, не поступало. Как заверила польская сторона, полиция сразу же проинформирует белорусские загранучреждения в случае, если в какой-либо части Польши появится пропавший мальчик», — сообщил Дмитрий Мирончик.

На польском региональном информационном сайте podlasie24.pl накануне появилась информация о том, что полиция города Седльце проверяет сообщение о неизвестном мальчике, который ехал в город, спрятавшись в фуре, а потом сбежал.

Город находится примерно в ста километрах от польско-белорусской границы. Местные полицейские о пропаже мальчика знают, и хотя официально они Максима Мархалюка не разыскивают, но вся информация и ориентировки на него доведены до каждого полицейского в сопредельных воеводствах.

— Это гипотетически может быть связано с вашим [пропавшим в Беларуси] ребенком. Мы обращаем внимание на любых детей без сопровождения взрослых, но пока на нашей территории беспризорников не выявлено, — рассказали в пресс-службе Седлецкой полиции.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября . Около 20.00 он уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Позже велосипед ребенка милиционеры обнаружили в лесу. Пока поиски Максима не дали результатов. Всех, кто может знать о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.