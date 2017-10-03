ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Актера Николая Караченцова выписали из больницы

04.10.2017 19:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Российский актер Николай Караченцов, госпитализированный в середине сентября, выписан из больницы, передает РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По информации медиков, актера выписали в среду в 11:45.

Караченцов был помещен в нейрохирургию 18 сентября. Ранее со ссылкой на сына актера сообщалось, что актер госпитализирован для планового обследования и пробудет в больнице около двух недель.

В феврале текущего года Караченцов попал в больницу после ДТП в Подмосковье. По роковому стечению обстоятельств, актер попал в аварию в тот же день, что и в 2005 году, когда он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее сообщалось, что актер пробудет в больнице около двух недель, где пройдет плановое обследование.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Новые стандарты в лечении онкопациентов утвердят в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика