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Актера Николая Караченцова выписали из больницы
04.10.2017 19:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Российский актер Николай Караченцов, госпитализированный в середине сентября, выписан из больницы, передает РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
По информации медиков, актера выписали в среду в 11:45.
Караченцов был помещен в нейрохирургию 18 сентября. Ранее со ссылкой на сына актера сообщалось, что актер госпитализирован для планового обследования и пробудет в больнице около двух недель.
В феврале текущего года Караченцов попал в больницу после ДТП в Подмосковье. По роковому стечению обстоятельств, актер попал в аварию в тот же день, что и в 2005 году, когда он получил тяжелую черепно-мозговую травму.
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Ранее сообщалось, что актер пробудет в больнице около двух недель, где пройдет плановое обследование.
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