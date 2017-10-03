Актера Николая Караченцова выписали из больницы

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Российский актер Николай Караченцов, госпитализированный в середине сентября, выписан из больницы, передает РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По информации медиков, актера выписали в среду в 11:45.

Караченцов был помещен в нейрохирургию 18 сентября. Ранее со ссылкой на сына актера сообщалось, что актер госпитализирован для планового обследования и пробудет в больнице около двух недель.

В феврале текущего года Караченцов попал в больницу после ДТП в Подмосковье. По роковому стечению обстоятельств, актер попал в аварию в тот же день, что и в 2005 году, когда он получил тяжелую черепно-мозговую травму.