В Поставском районе пограничники задержали 10 нелегальных мигрантов из Вьетнама

Нелегалов задержали в ночь со 2 на 3 октября пограничники Сморгонской пограничной группы, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.



Фото: Госпогранкомитет Беларуси

Во время несения службы в Поставском районе пограничники зафиксировали движение группы лиц в сторону границы. В результате были задержаны 10 граждан Вьетнама, которые собирались незаконно пересечь границу с Евросоюзом.

О задержании группы мигрантов проинформирована Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

В отношении нелегальных мигрантов начат административный процесс за попытку нарушения госграницы, нарушение пограничного режима и правил пребывания (ст. 23.29, 23.30, 23.55 КоАП Республики Беларусь). Проводится дальнейшее разбирательство.