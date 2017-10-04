Ярмарка белорусских товаров откроется во время Дней Минска в Москве

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Ярмарка и обширная культурная программа пройдут в Москве в рамках Дней Минска с 10 по 11 октября, сообщил департамент внешнеэкономических и международных связей российской столицы.

В ходе мероприятий российскую столицу посетит белорусская делегация. Гости возложат цветы к могиле Неизвестного солдата и памятным плитам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой". Также гости Москвы встретятся с властями российской столицы, в ходе визита планируется подписание ряда документов, в частности, о поставках продовольствия в будущем году.

Ярмарка белорусских товаров развернется на площади Революции. Также в Москве запланирована и обширная культурная программа, в рамках которой запланирована экспозиция, посвященная 950-летию Минска. Она расскажет о становлении и развитии белорусской столицы.

Также в музыкальном театре "Геликон-опера" 10 октября выступит президентский оркестр Республики Беларусь.

В деловом и культурном комплексе посольства РБ в России на следующий день пройдет форум делового сотрудничества двух столиц. Участники форума обсудят вопросы развития делового сотрудничества. Также запланировано проведение ряда круглых столов по вопросам сотрудничества медицинских организаций городов.

Дни Москвы и Минска проводятся на постоянной основе с 2012 года.