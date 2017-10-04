ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: сквер Боливара облагораживают перед визитом Мадуро в Минск

04.10.2017 20:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 окт — Sputnik. В Минске идет подготовка к официальному визиту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает корреспондент Sputnik в среду.

Фотофакт: сквер Боливара облагораживают перед визитом Мадуро в Минск
© REUTERS/ HANDOUT
Президент Венесуэлы прибудет в Минск с официальным визитом

В частности, вечером дорожные службы наносят разметку возле сквера Симона Боливара в Минске, где 5 октября будет открыт памятник борцу за независимость южноамериканских колоний Испании.

Сквер национального героя Венесуэлы Симона Боливара был открыт в белорусской столице в 2008 году, на торжественной церемонии открытия присутствовал президент Венесуэлы Уго Чавес. После смерти Чавеса в 2013 году пост главы Боливарианской республики занял Николас Мадуро.

Мадуро прибудет в Минск в четверг. В рамках его первого визита в Минск запланирована встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В расширенном составе состоятся переговоры с венесуэльской делегацией.

Отдельное внимание в ходе переговоров будет уделено международной повестке дня.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется, что завтра в сквере будет открыт памятник национальному герою Венесуэлы Симону Боливару.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Поставском районе пограничники задержали 10 нелегальных мигрантов из Вьетнама
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика