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Активисты просят прокуратуру проверить, законно ли строить загс в центре Витебска
05.10.2017 06:42 — Новости Общества | Tut.by
Областная организация Партии БНФ направила в прокуратуру Витебска жалобу на проектирование Дворца бракосочетаний на территории бывшего Нижнего замка. По мнению партийных активистов, этот объект собираются возводить в историческом центре Витебска с нарушением закона.
В жалобе говорится, что на территории, где городские власти хотят построить Дворец бракосочетаний, находится охраняемый объект «Бывший Нижний замок города Витебска». Закон запрещает здесь возведение зданий и сооружений, кроме реконструкции по историко-библиографическим материалам в объемах утраченных исторических зданий.
По мнению председателя областной организации Партии БНФ Константина Смоликова, в случае строительства в этом месте будут разрушены остатки бывшего костела и монастыря доминиканцев, трассировка старой Замковой улицы и ряд других объектов.
В жалобе также указывается на то, что общественное обсуждение проекта строительства Дворца бракосочетаний с горожанами не проводили. При этом на возведение этого объекта в инвестпрограмме города
Про строительство Дворца бракосочетаний на площади Тысячелетия в Витебске заговорили еще в 2010 году. Этот объект включен в план благоустройства парка Победителей. Власти Витебска в начале 2017-го
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В случае строительства Дворца бракосочетаний могут быть разрушены остатки бывшего костела и монастыря доминиканцев, трассировка старой Замковой улицы и ряд...
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