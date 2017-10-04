Активисты просят прокуратуру проверить, законно ли строить загс в центре Витебска

Областная организация Партии БНФ направила в прокуратуру Витебска жалобу на проектирование Дворца бракосочетаний на территории бывшего Нижнего замка. По мнению партийных активистов, этот объект собираются возводить в историческом центре Витебска с нарушением закона.



Территория бывшего Нижнего замка. Фото: Игорь Матвеев

В жалобе говорится, что на территории, где городские власти хотят построить Дворец бракосочетаний, находится охраняемый объект «Бывший Нижний замок города Витебска». Закон запрещает здесь возведение зданий и сооружений, кроме реконструкции по историко-библиографическим материалам в объемах утраченных исторических зданий.

По мнению председателя областной организации Партии БНФ Константина Смоликова, в случае строительства в этом месте будут разрушены остатки бывшего костела и монастыря доминиканцев, трассировка старой Замковой улицы и ряд других объектов.



Фото: «Народные новости Витебска»

В жалобе также указывается на то, что общественное обсуждение проекта строительства Дворца бракосочетаний с горожанами не проводили. При этом на возведение этого объекта в инвестпрограмме города было определено 800 тыс. рублей.

Про строительство Дворца бракосочетаний на площади Тысячелетия в Витебске заговорили еще в 2010 году. Этот объект включен в план благоустройства парка Победителей. Власти Витебска в начале 2017-го рассчитывали , что строительство Дворца бракосочетаний начнется уже в этом году. В горисполкоме не исключали, что для осуществления идеи найдутся спонсоры.