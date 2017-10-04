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Польский след, свадьба близнецов, интервью Стинга и дарёная корова - интересное за вчера
05.10.2017 07:32 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Начните день с вечной забавы всех белорусов — гадания на валютных курсах.
ВАЖНОЕ
Наконец что-то
Тарифы на электроэнергию с 1 сентября выросли в среднем на 8% — теперь платежи типовой семьи, проживающей в типовой квартире, в отопительный период возрастут.
Помните, мы рассказывали, что за чертой бедности в Беларуси живут почти 570 тысяч человек? У них на месяц есть чуть меньше 186,1 рубля! Оказывается, есть люди, которые выживают на половину и от этого —
Еще немного о наших зарплатах.
В Минске медцентры хотят лишить лицензий на аборты —
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Смотрите, какой мотивирующий пример! Виктору Степановичу 80 лет, но он 500 раз делает «уголок», подтягивается на турнике с 15-килограммовой гирей и 4 минуты стоит в «планке».
У нас новые подробности трагедии в Березино, где умерли роженица и двойня. Оказывается,
Помните девочек-близняшек, которые влюбились в мальчиков-близнецов? Вот уже и свадьбу сыграли!
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Часто ли мы знаем, кто из наших родных пострадал от репрессий? Историк и архивист Дмитрий уверен, что практически в каждой семье белорусов есть такие жертвы. В его, например, семье репрессировали минимум 32 человека из 54-х, которые жили в XX веке.
На днях президент возмущался долгостроями в Минске — и вот что он имел в виду: несколько лет назад в Минск пришли крупные инвесторы, которые обещали принести в страну большие деньги, но в итоге оставили после себя только закрытые забором «недоделки». Так произошло с не-Kempinski возле цирка, отелями Hyatt и Novotel, бизнес-центрами и модными моллами.
Певец Стинг накануне минского концерта дал нам эксклюзивное интервью. Не пропустите! Какую музыку слушает сам Стинг и где он чувствует себя как дома —
А в одной многодетной семье вчера были праздник и вечерняя дойка:
Кстати. Уже сегодня в очередной «
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Доброе утро! Начните день с вечной забавы всех белорусов - гадания на валютных курсах.
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