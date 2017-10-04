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Польский след, свадьба близнецов, интервью Стинга и дарёная корова - интересное за вчера

05.10.2017 07:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Начните день с вечной забавы всех белорусов — гадания на валютных курсах. Вот тут эксперты рассказывают, сколько будет стоить белорусский рубль в конце 2017 года, а мы крестимся и гоним мысли о неприятных сюрпризах под Новый год.

ВАЖНОЕ

Наконец что-то новое в поисках пропавшего в пуще Максима Мархалюка. Или же нам просто хочется в это верить… Полиция Польши рассказала о ребенке, спрятавшемся в фуре и сбежавшем на стоянке. По их словам, «это может быть связано с вашим пропавшим мальчиком». А может и нет. По крайней мере, нашим дипломатам пока официально ничего не сообщали.


Тарифы на электроэнергию с 1 сентября выросли в среднем на 8% — теперь платежи типовой семьи, проживающей в типовой квартире, в отопительный период возрастут. Вот здесь все, что еще вы хотели знать об оплате коммуналки в ближайшие месяцы. А здесь — все о том же, но для «тунеядцев».

Помните, мы рассказывали, что за чертой бедности в Беларуси живут почти 570 тысяч человек? У них на месяц есть чуть меньше 186,1 рубля! Оказывается, есть люди, которые выживают на половину и от этого — и вот их сколько.

Еще немного о наших зарплатах. Надежды на «попиццот» продолжают таять: эксперты уверены, что достичь такого уровня получек без последствий для экономики пока не удастся. Так что, видимо, не стоит торопиться любым путем выполнять поручения президента — как бы хуже не стало.

В Минске медцентры хотят лишить лицензий на аборты — и вот почему. Неоднозначная, конечно, инициатива.

Зато хоккеисты снова порадовали: минское «Динамо» по буллитам обыграло астанинский «Барыс». Так держать, громите всех и дальше, парни!

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Смотрите, какой мотивирующий пример! Виктору Степановичу 80 лет, но он 500 раз делает «уголок», подтягивается на турнике с 15-килограммовой гирей и 4 минуты стоит в «планке». А вам слабо?

У нас новые подробности трагедии в Березино, где умерли роженица и двойня. Оказывается, муж, например, о беременности жены не знал. Возможно, и она сама-то не знала

Помните девочек-близняшек, которые влюбились в мальчиков-близнецов? Вот уже и свадьбу сыграли! Такие милые!


ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Часто ли мы знаем, кто из наших родных пострадал от репрессий? Историк и архивист Дмитрий уверен, что практически в каждой семье белорусов есть такие жертвы. В его, например, семье репрессировали минимум 32 человека из 54-х, которые жили в XX веке. И он помнит и об этом рассказывает.

На днях президент возмущался долгостроями в Минске — и вот что он имел в виду: несколько лет назад в Минск пришли крупные инвесторы, которые обещали принести в страну большие деньги, но в итоге оставили после себя только закрытые забором «недоделки». Так произошло с не-Kempinski возле цирка, отелями Hyatt и Novotel, бизнес-центрами и модными моллами. Посмотрите, как они сегодня выглядят с высоты — и правда, «жуть» (с).

Певец Стинг накануне минского концерта дал нам эксклюзивное интервью. Не пропустите! Какую музыку слушает сам Стинг и где он чувствует себя как дома — рассказываем здесь. Кстати, у нас еще можно получить на халяву два билета на его концерт в Минске!

А в одной многодетной семье вчера были праздник и вечерняя дойка: им президент подарил корову. Да не простую, а самую лучшую — дорогу-у-ую!


Все новости среды, 4 октября

Кстати. Уже сегодня в очередной «Экономике на пальцах» обсудим обновленный декрет № 3, который уже лежит на столе у президента страны. Чего ждать белорусам? Подключайтесь к прямому эфиру в 15.25.

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Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Начните день с вечной забавы всех белорусов - гадания на валютных курсах.

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