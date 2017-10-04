Долги на миллионы. Партнеры ополчились на компанию, которой руководит папа Ксюши Ситник

После публикаций о ФОКе с сетью World Class в Малиновке, который не могут открыть уже второй год и вернуть деньги за абонементы, к нам обратилось несколько человек. Они утверждают, что заказчик строительства продавал одни и те же площади несколько раз и не рассчитывался с подрядчиками. Примечательно, что среди учредителей компании, которая продавала абонементы в ФОК, есть в том числе победительница детского «Евровидения-2005» Ксения Ситник. Разбираемся, что происходит на многострадальном объекте.





Источник: продано площадей больше, чем есть по факту

Итак, стройку на объекте в 2014 году начала компания застройщик «ИмобиленИнвест», которой руководит Михаил Ситник. Сроки сдачи ФОКа переносились несколько раз, и до сих пор он не открылся.

На условиях анонимности к нам обратился источник, знакомый с ходом строительства. Он утверждает, что компания «ИмобиленИнвест» продавала одни и те же площади нескольким покупателям. Основная реализация площадей пришлась на 2014−2016 год.

Кредиторы уже подали заявление о банкротстве «ИмобиленИнвест» в экономический суд Минска. В заявлении они утверждают, что ими установлены факты неоднократной реализации компанией «ИмобиленИнвест» одних и тех же площадей ФОКа. В перечне к заявлению есть список из 30 с лишним пострадавших «дольщиков», людей, которые вложили в ФОК общую сумму в 5,6 млн долларов, но не могут получить свои помещения.





В заявлении кредиторы утверждают, что «ИмобиленИнвест» реализовало площадей ФОКа больше, чем существует по факту в его составе и от этой реализации получены деньги. В документах фигурирует цифра с реальной площадью объекта — 4,9 тысяч квадратных метров, а распродано, по подсчетам заявителей, 6 тысяч квадратных метров.

В пресс-службе КГК нам пояснили, что Департамент финансовых расследований проводит проверки по делу компании «ИмобиленИнвест», но подробностей пока не раскрывают.

Кроме того, еще один информированный источник сообщил, что в конце сентября 2017 года Мингорисполком принял решение о расторжении инвестиционного договора с «ИмобиленИнвест» по строительству ФОКа на Рафиева.

Вопрос о дальнейшей реализации проекта будут рассматривать с учетом результатов проверки ДФР.

Поэтому судьба людей, которые вложили деньги в объект под вопросом.





Заплатили 350 миллионов, но остались без офиса

Среди компаний, которые обратились в экономический суд и ждут выплат по долгам есть и организация, где заместителем директора работает Алеся. Женщина рассказала, что в 2014 году ее компания вложила в офис площадью 25 квадратных метров чуть больше 350 миллионов неденоминированных рублей (сумма эквивалентна 35 тыс. долларов на июль 2014 года). Стоимость одного квадратного метра в ФОКе составляла больше 14 миллионов неденоминированных рублей (сумма эквивалентна 1400 долларов на июль 2014). Позже выяснилось, что у этой площади есть еще один собственник.





Полную стоимость за свой офис компания Алеси выплатила еще в декабре 2014 года. Справку о погашении платежей подписал Михаил Ситник.

Алеся говорит, что компания обращалась к юристам и выяснилось, что деньги они вернуть не смогут. Дело в том, что при сделке «ИмобиленИнвест» заключило с компанией инвестиционный договор. Согласно этому документу, инвесторы вкладывают деньги в помещение, а после ввода в эксплуатацию могут оформить на него право собственности. То есть компания является инвестором, а не покупателем и выходит, что они просто вложили деньги в строительство.

Генподрядчик: «ИмобиленИнвест» задолжало нам около 1,5 миллионов рублей"

Первым генподрядчиком «ИмобиленИнвест» была компания «Итера». За несколько месяцев она возвела каркас.

Сергей Лущик — бывший директор «АЗС-групп», где заместителем директора работает Ситник, — рассказал, что тогда «ИмобиленИнвест» задолжало за стройку «Итере» крупную сумму.

После «Итеры» на стройку пришел другой генподрядчик — «Гарант качества». На встрече в ФОКе Михаил Ситник высказывал журналисту TUT.BY свое недовольство качеством строительных работ — показывал места, где протекает кровля.





Директор «Гаранта качества» Максим Подобед говорит, что к строительным работам претензий не было, и утверждает, что всего «ИмобиленИнвест» задолжало его компании около 1,5 миллиона деноминированных рублей.

— Мы воспринимаем эти заявления как формальный повод для уклонения от оплаты за строительство объекта. За 2015−2016 год «ИмобиленИнвест» задолжало нам около 1,5 миллиона деноминированных рублей.

В итоге долги у «ИмобиленИнвест» и «АЗС-групп» остались перед подрядчиками, покупателями площадей и людьми, которые купили абонементы на World Class. Кроме того, по словам бывшего директора «АЗС-групп» Сергея Лущика, когда он работал в компании, были некоторые проблемы с выплатой заработной платы сотрудникам.

Компания «ИмобиленИнвест» в настоящее время числится в реестре должников по исполнительным производствам Министерства юстиции. Всего к исполнению назначено 30 производств на общую сумму 3 млн рублей.

Кроме того, по словам нашего анонимного источника, есть компании, которые участвовали в строительстве и до сих пор ждут выплат за работу, но пока не обращались о взыскании задолженности.

Также на сайте Министерства по налогам и сборам компания «ИмобиленИнвест» числится в списке субъектов хозяйствования, которые имеют задолженность перед бюджетом.

Что известно про ФОК на Рафиева

ФОК на пересечении улиц Рафиева и Белецкого начали строить в 2014 году. Застройщиком стала компания «ИмобиленИнвест». Изначально тут планировали построить комплекс с теннисными кортами.

Землю под инвестиционный проект город выделил по 10-му декрету. То есть компания получила участок на определенное время пользования и покупать его не надо было. По первоначальному плану и паспорту закончить строительство и сдать объект должны были в 2015 году.





Позже инвестдоговор продлили, а инвестпроект изменили. Теперь до августа 2017 года в ФОКе собирались построить бассейн вместо кортов и открыть фитнес-клуб российской сети World Class. Франшизу клуба купила компания «АЗС-групп».

Впоследствии из-за невыполнения обязательств, российская компания расторгла договор с белорусским партнером.

Три недели назад на встрече в ФОКе Ситник нам сказал, что «в ближайшую недельку-две планируем закончить с актом ввода и ввести объект в эксплуатацию». Так на тот момент выглядел объект внутри.





Кому принадлежит ФОК и кто купил франшизы клуба

Любопытно, что «ИмобиленИнвест» и «АЗС-групп» тесно связаны между собой. Компании расположены в соседних комнатах. Кроме того, в одной из компаний Михаил Ситник — директор, в другой — заместитель директора.

По данным выписки из госрегистра юрлиц, учредителями компании «ИмобиленИнвест» являются: компания «АЗС-групп» (доля 70%) и Анастасия Стефанина (30%). Стефанина — дочка от первого брака жены Ситника Светланы Стаценко.

Собственники в «АЗС-групп» только физические лица: Стефанина (30%), родственница директора «АЗС-групп» Татьяны Троцкой — Тамара Демина (30%), Ксения Ситник (40%) — родная дочь Михаила Ситника и победительница детского Евровидения 2005.









Чем известен Ситник, кроме дочери?

На встрече с Михаилом Ситником в ФОКе, мы спросили, каким бизнесом он занимался еще.

«Можно, я не буду отвечать на этот вопрос?», — ответил тогда Ситник.

В открытом доступе какие-либо подтверждения деятельности Ситника найти сложно. Хотя в старых интервью его жены Светланы Стаценко можно было прочитать о том, что папа в семье звездной дочери — бизнесмен.

На встрече в ФОКе с Михаилом Ситником мы упомянули долги перед подрядчиками и другими людьми, он сказал, что все решается в рабочем порядке. А претензии он имеет только к генподрядчику. О судах и обращениях других людей он говорит: «Вы, наверное, ошибаетесь».

Как оказалось, раньше компания "Белремзапчасть" Михаила Ситника и Татьяны Троцкой участвовала в проекте строительства ТЦ «Тивали». Компания в 2012 году ликвидирована после банкротства.

В руководстве застройщика ТЦ источник нам рассказал, что "Тивали" смогли построить без компании "Белремзапчасть".

Еще под один инвестиционный проект в 2015 году город выделил землю для компании «Монсис», учредителем которой была компания «ИмобиленИнвест».

На пересечении улиц Тимошенко и Чичурина «Монсис» собиралось построить паркинг на 300 машиномест с торговым комплексом и прачечными. Судя по информации, которая была на сайте компании, тут же планировали построить и World Class.

Бывший директор «АЗС-групп» Сергей Лущик, который тоже работал с этим проектом «Монсиса» рассказал, что компанией по факту руководил Ситник.

Как нам стало известно, Мингорисполком расторг с «Монсисом» инвестиционный договор по этой площадке в середине августа 2017 года.

И теперь на месте большой парковки, которую по договору должны были закончить в 2016 году стоит огороженный забором пустырь с кранами.





На сайте компании «АЗС-групп» есть еще один инвестиционный проект под ФОК на проспекте Дзержинского. Там работы должны были начаться в 2016 году, а сдача объекта запланирована на ноябрь 2017. Но до сих пор на этом месте — горка с травой и деревьями.





Законченных же проектов с участием Ситника найти не удалось.