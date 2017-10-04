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Второй день рождения. В центре Витебска с крыши падала плита - парня спасла отличная реакция

05.10.2017 08:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Инцидент произошел под вечер 18 сентября, судя по всему, возле торгового центра «Мега» в Витебске. С многоэтажного здания падала большая плита. Рядом шел парень, его спасла отличная реакция — он сумел чудом увернуться от падающего с высоты предмета.


Скриншот видео с камеры наблюдения

Возле торгового центра в тот момент было довольно многолюдно. За минуту, в течение которой длится видео с камер наблюдения, по тротуару между парковкой и торговым объектом прошли 10 человек.

Молодой человек вовремя заметил опасность. Скорее всего, услышал звук падающего предмета или увидел, как вначале падали осколки. Парень спасся бегством. После того как плита упала, другие прохожие либо замерли от испуга на месте, либо начали отходить подальше от здания.

В соцсетях по этому поводу пишут: «Номинация: „самая быстрая трехметровка“ уже ждет своего победителя», «У парня сегодня еще один день рождения».

 
Теги: Витебск
 
 
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Инцидент произошел под вечер 18 сентября, судя по всему, возле торгового центра "Мега" в Витебске.

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