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Субботник планируют провести в Могилеве в конце октября

05.10.2017 08:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Городской субботник пройдет в Могилеве в конце октября, решили в горисполкоме. С точной датой еще не определились.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботнике традиционно задействуют все организации города. Их работники будут убирать листья, наводить порядок на центральных улицах и во дворах.

Высаживать деревья и кустарник будут в будущем парке в Подниколье. Саженцы подпишут. От их готовности к высадке и зависит дата проведения субботника.

 
Теги: Могилев
 
 
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Дата проведения зависит от готовности к высадке саженцев деревьев.

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