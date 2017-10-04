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Субботник планируют провести в Могилеве в конце октября
05.10.2017 08:32 — Новости Общества | Tut.by
Городской субботник пройдет в Могилеве в конце октября,
В субботнике традиционно задействуют все организации города. Их работники будут убирать листья, наводить порядок на центральных улицах и во дворах.
Высаживать деревья и кустарник будут в будущем парке в Подниколье. Саженцы подпишут. От их готовности к высадке и зависит дата проведения субботника.
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Дата проведения зависит от готовности к высадке саженцев деревьев.
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