Субботник планируют провести в Могилеве в конце октября

Городской субботник пройдет в Могилеве в конце октября, решили в горисполкоме. С точной датой еще не определились.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботнике традиционно задействуют все организации города. Их работники будут убирать листья, наводить порядок на центральных улицах и во дворах.

Высаживать деревья и кустарник будут в будущем парке в Подниколье. Саженцы подпишут. От их готовности к высадке и зависит дата проведения субботника.