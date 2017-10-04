Автор проекта "Радзіны" Вероника Завьялова уверена, что выбор между роддомом и родами дома искусственный, и так широко обсуждается — даже в парламенте — чтобы не привлекать внимания к другим проблемам медицины, с которыми стоило бы поработать. Для Sputnik Вероника рассказала о результатах социологического исследования "Условия в беременности и родах в Беларуси 2012-2017", участницами которого стали 1100 белорусок, и о том, как женщины представляют себе идеальные роды в Беларуси.

"Проект "Радзіны" появился после опыта рождения своих детей. Я не находила услуг и поддержки, которые мне были необходимы. Протокол сопровождения, который предлагается в беременности, очень стандартизированный и обременяющий. Где есть лишнее, нет места пользе и необходимому. На курсах подготовки к родам в областном роддоме в первой беременности мне обещали уровень услуг и стандартов, подхода к физиологичному ведению родов, демонстрируя фильм о родах в австрийском родильном центре. А на самом деле там тоже есть только стандартизированный медицинский подход, нет конфиденциальности, заботы и поддержки, сильное медицинское вмешательство, которое причиняет вред", — рассказала о своем опыте родов в Беларуси собеседница.

Чего хочет женщина

Инициаторы проекта провели исследование, чтобы изучить степень информированности женщин о своих правах в родах и возможности их реализации, исследовать удовлетворенность опытом родов в Беларуси и условия родовспоможения, проблему акушерского — гендерного насилия в беременности и родах.

"Наши вопросы в исследовании не касались выбора "дом-роддом", который сейчас активно обсуждается, чтобы прикрыть действительно актуальные вопросы", — подчеркнула Вероника.



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Исследователь составила программу исследования, учитывая накопленный белорусской медициной опыт с начала 90-х гг.

"Это и снижение детской и материнской смертности, и совместное пребывание матери и ребенка, и появление партнерских родов и прочее. Но было и понимание проблем, высокой степени медикализации, низкого уровня правовой культуры женщин и медицинских работников", — подчеркнула Завьялова.

Итоги опроса показали, что больше всего женщин беспокоит два типа проблем — нехватка услуг и условий для физиологичных родов и насильно осуществленные вмешательства со стороны медработников.

"Мы платим за услуги, не становясь субъектом отношений. Платные услуги не приводят к удовлетворению потребностей и существенным изменениям, гарантиям. Согласно данным исследования, только 19,8% женщин предупредили заранее о планируемом медицинском вмешательстве и объяснили суть процедуры, последствия и прочего, то есть, обеспечили соблюдение права информированного согласия в родах", — пояснила автор исследования.



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Она отметила, что роды — это бессознательный процесс, и потому хорошо бы иметь возможность договориться о многом заранее.

"А не оправдывать, например, получение согласия на прививки ребенку в потугах, тем, что не было времени. Для реализации прав женщин в родах есть "план родов", подаваемый заранее, есть партнерство — представитель, который обеспечивает не только физическую и психологическую поддержку женщины в родах, но и в определенной степени безопасность и помощь в реализации прав", — пояснила собеседница Sputnik.

Возможность партнерства важна еще и потому, что женщина должна иметь возможность постоянной немедицинской поддержки во время родов. Это выводы не только белорусских социологов, но и ВОЗ.



© Sputnik / Сергей Лескеть Новорожденные дети в роддоме

Тем не менее, 77,5% участниц исследования рожали в роддоме без поддержки и присутствия родных и близких. Только 22,6% рожали с партнером, из них у 6,3% опрошенных роды проходили дома.

Среди недостатков родов в роддоме многие назвали невозможность выбрать медицинских работников в родах, ограниченность "мобильности" — доступа к пище и жидкости — до рождения ребенка и поступления в послеродовое отделение. При этом почти половина опрошенных (47,5% респонденток) признали, что предпочли бы партнерские роды одинокому пребыванию в роддоме, почти столько же хотели бы рожать с личной акушеркой и лишь 28,4% респонденток настаивают на родах без участия близких.

Интересно, что домашние роды выбрали бы только 13,7% опрошенных, что доказывает фантомность проблемы выбора между домом и роддомом. Женщины хотят не возможности родить в знакомых стенах, а доброжелательного отношения персонала в больнице и соблюдения их прав во время родов.

"Партнерские роды в Беларуси сопряжены с некоторыми сложностями — ограничено количество индивидуальных палат для партнерских родов, к тому же, это платная услуга, и для того, чтобы быть партнером, необходимо находиться в близком родстве с роженицей", — пояснила Завьялова существующие ограничения.

Кроме партнерских родов женщины имеют и другие пожелания к роддомам. В частности, только 2% респонденток сумели добиться возможности "вертикальных родов" в роддоме, между тем как получить свободу в этом вопросе желали бы 42,2% опрошенных.

"Почему недоступна свобода в родах? Есть медицинские аргументы и рекомендации ВОЗ за свободу выбора позы в родах. Еще десять лет назад роддома начинали активно рапортовать о внедрении практики свободы выборы позы в родах. Где она?" — интересуется собеседница.

Есть и другие последствия высокого уровня медицинского вмешательства в роды, в частности — частота кесаревого сечения, которая в Беларуси составляет 28%.

"Согласно заключениям ВОЗ, применение кесаревого сечения оправдано приблизительно в 10% случаев", — подчеркнула Завьялова.

Авторы исследования использовали и онлайн-анкеты, и беседы с фокус-группами. В онлайн-анкетировании приняли участие 1100 женщин, родивших младшего ребенка в течение последних пяти лет. "Большинство участниц исследования — жительницы столицы и областных центров, образованные женщины, 89,2% женщин участниц опроса имеют высшее образование или ученую степень", — подчеркнула Завьялова.

Чего хотят медики

В исследовании приняли участие и медработники — акушеры-гинекологи и акушерки.

"Медицинские работники также охотно делились своими пожеланиями о желаемых изменениях системы родовспоможения. Они хотели бы упрочить связь между женскими консультациями и роддомами. В частности, специалистами был предложен вариант, когда женские консультации "прикрепляются" к определенному роддому, чтобы работающие там специалисты имели возможность с определенной периодичностью бывать в "полевых" условиях, те есть участвовать в приеме родов", — пояснила Завьялова.

Медработники предложили внедрить "акушерскую модель" сопровождения родов. Они сторонники того, чтобы пересмотреть количество посещений женской консультации и анализов в сторону уменьшения.



© Sputnik / Марина Серебрякова Под окнами роддомов всегда многолюдно - счастливым отцам и родственникам не терпится увидеть нового человека

"А вот практику подготовки женщин к родам стоило бы распространить, чтобы женщины больше знали о возможных состояниях, лучше понимали свое самочувствие и потребности. Если внимательно посмотреть на пожелания женщин к ведению родов и послеродовому периоду, то можно увидеть, что большинство из них не являются индивидуальными предпочтениями отдельных женщин, а входят в перечень рекомендаций ВОЗ по технологии родовспоможения и грудному вскармливанию. Среди них — обеспечение родов как личного, семейного события, возможность выбора позы в родах, отсроченное перерезание пуповины, отсутствие "лишних людей" на родах", — пояснила автор исследования.

Дом не выход

Автор исследования подчеркнула, что для Беларуси домашние роды — не решение проблемы.



© Sputnik/ Игорь Зарембо Какая боль: довольны ли белоруски условиями в роддомах

"Условий для легализации домашнего акушерства в Беларуси на сегодняшний момент нет. Стоит улучшать условия в роддомах и продолжать изучать вопрос, почему женщины выбирают роды дома, как обеспечить их выбор и сделать безопасным. Отказаться от мифа, что это дорого и под окнами рожающих дома там, где легализовано акушерство, стоит реанимобиль. Не стоит. Это дешевле, и дома рожают женщины с беременностью "низкого риска". Нужно понимание беременности и родов вне медицинского протокола, понимание физиологичных потребностей в родах, родов как семейного события, чтобы говорить о легализации акушерства. Но любые запреты здесь, вместо поиска решения, являются нарушением прав женщины и ребенка, делают выбор менее безопасным. Давайте вспомним опыт запрета и криминализации абортов. К чему это приводило в истории? У женщин есть репродуктивные права, у матерей и детей право на здоровье. Нужно говорить открыто, изучать и признавать проблемы, искать диалог с заинтересованными лицами", — уверена собеседница Sputnik.

В пример можно привести опыт Украины и России, где приняты нормативные акты, имплементирующие в национальное законодательство рекомендации ВОЗ в сфере родовспоможения, касающиеся обеспечения родов как личного и семейного события.