Светлана Мирошникова родилась в Поставах, училась в Молодечно и о переезде в Минск никогда не думала. Хотя жизнь не раз подбрасывала ей такие возможности. После учебы в колледже Светлану распределили в столицу, но она поехала работать в Полоцк. В феврале этого года она выиграла квартиру в народной игре «Удача в придачу» от «Евроопт», но вместе с мужем решила ее продать, чтобы остаться дома. Семья Мирошниковых уверена: если есть хорошая работа, родственники и друзья, можно счастливо жить и далеко за пределами МКАДа. Мы продолжаем проект « По следам удачи », в котором рассказываем о том, как сложилась жизнь людей, выигравших в народной игре крупные призы.

Светлана с мужем и сыном живут в Новополоцке. Совсем недавно, около месяца назад, они переехали из съемного жилья в свое собственное. Ремонт в одной комнате еще не окончен, но это не мешает молодым супругам быть счастливыми в своей новой отдельной квартире.



Когда мы собрались в гости к Светлане, она навещала родителей, которые живут в Поставах. Здесь мы с ней и встретились.

«Сама взяла себе направление на работу в Полоцк вместо Минска»

Сейчас Светлана работает инженером-технологом в мини-пекарне. Под ее началом — две бригады кондитеров и пекарей, а также кладовщики. Она строго следит за качеством ароматной продукции, начиная от загрузки сырья и заканчивая выкладкой товаров на витрине. А вот работа ее мужа, Дмитрия, связана с тем, что обычно не пахнет — с деньгами. Он сотрудник в отделе инкассации одного из банков.

У сына Даниила забот и ответственности гораздо меньше: ему всего три, и пока его главная задача — вовремя просыпаться в детский сад, играть с любимыми машинками и учиться есть манную кашу.

— Родилась и выросла я здесь, в Поставах. Это почти в 160 километрах от Новополоцка, — рассказывает Светлана и улыбается. — После того, как отучилась в Молодечно в колледже, приехала на отработку в Полоцк.





Первоначально Светлану и вовсе распределяли в Минск, но ехать в чужой город, где она была бы одна, ей не хотелось. В Полоцке жила старшая сестра. Чтобы быть ближе к семье, Светлана попросила «перераспределение».

— Муж тоже мог остаться в Минске. Когда мы еще встречались, он служил в спецназе в Марьиной Горке, ему предлагали работу в столице. Но он решил по-другому — переехал ко мне в Полоцк.

Несколько лет молодая семья снимала квартиру и все это время мечтала о своем собственном жилье. По словам Светланы, помимо того, что каждый месяц нужно платить аренду, часто отношения с арендодателями складываются не очень гладко. Постоянная зависимость от кого-то и невозможность договориться давили, поэтому мечта о квартире со временем стала заветной. И на тот момент — несбыточной.

— Нам бы еще очень долго пришлось зарабатывать, — рассказывает девушка. — Но теперь благодаря «Евроопту» у нас есть своя 2-комнатная квартира в Новополоцке!





«Когда узнала о выигрыше, вышла из машины и стала прыгать на обочине»

Съемная квартира, в которой жила семья Мирошниковых, находилась напротив торгового центра. В нем — большой «Евроопт». Поэтому за покупками Светлана никуда не ездила — просто переходила дорогу.

В тот февральский день девушка просто пошла купить моющие и чистящие средства. Уже на кассе решила взять товар удачи — два пакетика кофе «3 в 1». «Если не выиграю, то хоть будет что мужу и мне попить на работе», — подумала Светлана.

— После этого мы с мужем поехали в Силичи кататься на лыжах. Было 11 февраля. Звонок раздался, когда мы как раз ехали в машине. На розыгрыше присутствовала певица Валерия. Она разговаривала со мной о чем-то отвлеченном, а в конце сказала: «Хочу вас поздравить, вы выиграли квартиру».





Светлана признается: сначала не поверила, что это правда.

— Квартира, Валерия — все выглядело каким-то розыгрышем. Думала, друзья так шутят. Передачу мы иногда смотрели по субботам, понимали, как и что в ней происходит. Но в то, что это случится наяву, не верилось. Только после того, как стали звонить родственники, друзья, которые видели все по телевизору и слышали мой голос, я начала допускать мысль, что это на самом деле.

Несмотря на внутреннюю настороженность, Светлана очень обрадовалась этой неожиданной новости. Вспоминает, как попросила мужа остановить машину, вышла на обочине и стала прыгать от радости.

— Водители попуток ехали и, наверное, думали, что я сумасшедшая. Но они же не знали, какая у этого была причина!

Единственной и естественной реакцией родных была запредельная радость. У каждого, правда, она приобрела свои формы. Мама Светланы, например, впала в ступор.

— Позвонила ей и первым делом спросила, сидит она или стоит. С криком «мы выиграли квартиру» я сказала бежать к телевизору и перематывать. Но от такого «зашкала» эмоций она даже не знала, как его включить.



Светлана с мамой

До отца Светланы информация о большом выигрыше дошла окольными путями.

— Он был у своего знакомого в магазине. Тому позвонила жена, сказала: «Наши, поставские, выиграли». Этот знакомый передал все папе. Отец только отмахнулся: «Ну вы прикалываетесь!» А потом пришел домой и увидел растерянную маму, которая по-прежнему пытается включить телевизор.

Помню, потом уже, когда смотрели запись передачи в спокойной обстановке, она подбежала к телевизору и стала целовать Валерию: «Спасибо за квартиру!» Все были очень рады.





Правда, вместе с неожиданным выигрышем на семью Мирошниковых обрушилось и немало негатива.

— Родственники и знакомые поздравляли искренне. Но после каждой публикации в СМИ абсолютно незнакомые люди обвиняли нас в том, что мы халявщики. Как будто украли эту квартиру или обманули кого-то ради нее. А я всего лишь сходила в «Евроопт» и купила два пакетика кофе.

«Начинать все с нуля, только чтобы жить в столице?»

Получать ключи и документы от новой квартиры семья Мирошниковых отправилась полным составом — с сыном и родителями.

— Я все еще не верила. Мы повсюду ездили с видеооператорами, и мне до последнего казалось, что вот сейчас нас отснимут, скажут «спасибо, снято, до свидания» и заберут ключи. Во-вторых, я очень волновалась. Было много камер, они светили на меня своими фонарями. Плакала так, что не могла ничего говорить, — улыбаясь и теперь уже без слез, рассказывает Светлана.

Новая квартира семье понравилась, и возможность переезда они все же сначала рассматривали. Взвесив все плюсы и минусы, поняли, что лучше обзавестись своим жильем в Новополоцке.





— Если бы мы приняли решение жить в Минске, мужу пришлось бы добираться на новую работу 40 км в одну сторону. Он и так дома практически не бывает, потому что у него ненормированный рабочий день, а в столице мы бы его вообще не видели. Да и я здесь, в Новополоцке, устроилась по своей специальности, работа мне очень нравится, не хочу ее бросать.

В конце концов, как признается Светлана, начинать все с нуля в Минске тяжело.

— Тем более с малышом. Здесь у меня и мужа есть хорошая работа, детский сад. Тут живут друзья и знакомые, с которыми мы дружим и общаемся. А ехать в Минск, в котором ты будешь чужаком? Начинать все с нуля, непонятно для чего… Только ради того, чтобы жить в столице? — задается логичным вопросом Светлана.

В мае Мирошниковы продали свой выигрыш молодой семье. Светлана и Дмитрий пожелали им счастья и отправились продолжать строить свое в Новополоцке.





— Никогда раньше мне так не везло. Халявы в жизни тоже не было, — рассуждает Светлана. — Всего нам приходилось добиваться своим трудом. Так же и моим родителям, родителям мужа. С неба им ничего не падало. Если ты трудишься, что-то хорошее к тебе приходит.

Что ждет молодую семью дальше? Одну важную проблему — жилищную — они решили. Теперь, говорит Светлана, нужно «обставить квартиру, а потом — путешествовать».

— Хочется ездить с ребенком, открывать ему мир, показывать многое. Также хотели бы отдать сына в хоккей. Муж любит этот вид спорта. И мне он нравится. На мой взгляд, хоккей закаляет в мальчике мужчину, учит мужественно переносить сильную боль. Одним словом, посмотрим.

Так, один поход в магазин принес семье новую двухкомнатную квартиру, которую они купили на вырученные от продажи деньги, и пережитые эмоции, о которых Светлана обещает рассказать внукам. А еще — коллаж из газетных вырезок и двух пакетиков кофе, которые девушка поместила под стекло. Как главное напоминание о той самой удаче.





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