|
Студенческие общежития во время Евроигр-2019 могут использовать для размещения туристов
05.10.2017 09:29 — Новости Общества | БелТА
Во время заседания. Фото с сайта Правительства РБ
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси прошло в правительстве под председательством премьер-министра Андрея Кобякова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Рассмотрены итоги визита координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов в Беларусь. Также рассмотрены вопросы по выбору домашнего вещателя игр. Среди прочего на организационном комитете обсуждена возможность использования общежитий учреждений образования для размещения туристов во время проведения игр и другие вопросы.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси прошло в...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии