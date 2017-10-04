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В Барановичах сделали куклу из баранок (неожиданно, да?)
05.10.2017 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Куклу из баранок создали работники Барановичского хлебозавода,
Инсталляцию разместили в торговом зале хлебопекарни на улице Советской.
— Эта работа, изготовленная мастерами кондитерского цеха хлебозавода, очень удачно вписалась и в интерьер магазина, — говорит заведующая магазином-пекарней Светлана Ермакович.
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Куклу выставили в торговом зале хлебопекарни.
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