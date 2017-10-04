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Подруга "стрелка из Вегаса" не знала о его планах

05.10.2017 09:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт – Sputnik. Спутница устроившего стрельбу на фестивале кантри-музыки в американском Лас-Вегасе Стивена Пэддока ничего не знала о его планах, об этом говорится в заявлении от имени Мэрилу Дэндли, распространенном адвокатами женщины.

Стивен Пэддок устроил массовое убийство в Лас-Вегасе вечером 1 октября в ходе кантри-фестиваля: из окна своего номера в гостинице Mandalay Bay Hotel он открыл огонь по толпе. В результате трагедии погибли 59 человек, еще сотни получили ранения.

"Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное, как то, что произошло", – заявила подруга "стрелка из Вегаса".

Как подчеркнула 62-летняя Дэндли, сам Пэддок всегда был "добрым, заботливым и тихим", и ничто не предвещало столь страшного преступления.

Федеральное бюро расследований (ФБР) планировало допросить Дэндли. Как сообщают американские издания, сотрудничать со следствием она согласилась.

Сразу после жуткого преступления ответственность за него на себя взяла запрещенная в ряде стран террористическая группировка "Исламское государство", однако пока у правоохранителей нет никаких данных о возможной связи Пэддока с террористами.

Сейчас в США продолжается национальный пятидневный траур в память о погибших и пострадавших. Американские флаги также приспущены у посольства США в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Мэрилу Дэндли подчеркнула в своем заявлении: убивший 59 человек Пэддок всегда был добрым и заботливым.

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