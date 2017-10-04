МИНСК, 5 окт – Sputnik. Спутница устроившего стрельбу на фестивале кантри-музыки в американском Лас-Вегасе Стивена Пэддока ничего не знала о его планах, об этом говорится в заявлении от имени Мэрилу Дэндли, распространенном адвокатами женщины.

Стивен Пэддок устроил массовое убийство в Лас-Вегасе вечером 1 октября в ходе кантри-фестиваля: из окна своего номера в гостинице Mandalay Bay Hotel он открыл огонь по толпе . В результате трагедии погибли 59 человек, еще сотни получили ранения.

"Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное, как то, что произошло", – заявила подруга "стрелка из Вегаса".

Как подчеркнула 62-летняя Дэндли, сам Пэддок всегда был "добрым, заботливым и тихим", и ничто не предвещало столь страшного преступления.

Федеральное бюро расследований (ФБР) планировало допросить Дэндли . Как сообщают американские издания, сотрудничать со следствием она согласилась.

Сразу после жуткого преступления ответственность за него на себя взяла запрещенная в ряде стран террористическая группировка "Исламское государство", однако пока у правоохранителей нет никаких данных о возможной связи Пэддока с террористами.

Сейчас в США продолжается национальный пятидневный траур в память о погибших и пострадавших. Американские флаги также приспущены у посольства США в Беларуси .