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Подруга "стрелка из Вегаса" не знала о его планах
05.10.2017 09:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Спутница устроившего стрельбу на фестивале кантри-музыки в американском Лас-Вегасе Стивена Пэддока ничего не знала о его планах, об этом говорится в заявлении от имени Мэрилу Дэндли, распространенном адвокатами женщины.
Стивен Пэддок устроил массовое убийство в Лас-Вегасе вечером 1 октября в ходе кантри-фестиваля: из окна своего номера в гостинице Mandalay Bay Hotel он
"Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное, как то, что произошло", – заявила подруга "стрелка из Вегаса".
Как подчеркнула 62-летняя Дэндли, сам Пэддок всегда был "добрым, заботливым и тихим", и ничто не предвещало столь страшного преступления.
Федеральное бюро расследований (ФБР)
Сразу после жуткого преступления ответственность за него на себя взяла запрещенная в ряде стран террористическая группировка "Исламское государство", однако пока у правоохранителей нет никаких данных о возможной связи Пэддока с террористами.
Сейчас в США продолжается национальный пятидневный траур в память о погибших и пострадавших. Американские флаги также
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Мэрилу Дэндли подчеркнула в своем заявлении: убивший 59 человек Пэддок всегда был добрым и заботливым.
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