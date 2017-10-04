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В маршрутках Могилева хотят установить GPS "для удобства пассажиров". Маршрутчики против

05.10.2017 10:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Спутниковую систему навигации хотят установить в маршрутных такси Могилева. На этом настаивает единый оператор: мол, «для удобства пассажиров». После появления системы навигации маршрутки можно будет отслеживать в программе «Яндекс.Транспорт». Маршрутчики же против дополнительных и, как они считают, никому не нужных трат, которые лягут на перевозчиков, а за ними, возможно, — и на пассажиров. Вопрос окончательно решится после 1 ноября.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

О необходимости оборудовать маршрутки приборами GPS оператор — УКП «Могилевский городской центр развития малого предпринимательства» — говорил еще весной. Директор Центра развития Алексей Марченко пояснил: внедрение системы навигации — не только требование закона о пассажирских перевозках, который обязаны все исполнять, но и удобство пассажиров.

— После установки трекеров на маршрутные такси машины можно будет отслеживать в программе «Яндекс.Транспорт», которой пользуются, я знаю, многие, — сказал Марченко.

Оператор и сам сможет отслеживать движение машин на маршруте. По словам Марченко, могилевчане жалуются на то, что в межпиковое время маршрутки не приходят вовремя или вообще. И таких жалоб много.

Маршрутчиков готовят к тому, что оборудование приборами GPS будет после 1 ноября обязательным. Водители пока против: одни — в принципе, другие не хотят уже выбранного оператором производителя.

Первые утверждают, что установку системы навигации им просто навязывают, а на самом деле она не нужна: мол, оборудование машины GPS станет только лишней тратой денег самого перевозчика. И, что немаловажно, из-за этого придется поднять цены на проезд. Сейчас они в Могилеве варьируются от 80 копеек до 1 рубля в зависимости от маршрута.

Вторые считают, что уже выбранный производитель завысил цену на свое оборудование и его обслуживание: мол, есть поставщик аналогичных услуг с ценами в три раза ниже.

Автобусы Могилева оборудованы системой спутникового слежения с 2008 года.

 
Теги: Могилев
 
 
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После появления системы навигации маршрутки можно будет отслеживать по программе "Яндекс.Транспорт" - но проезд станет дороже.

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