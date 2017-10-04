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В маршрутках Могилева хотят установить GPS "для удобства пассажиров". Маршрутчики против
05.10.2017 10:10 — Новости Общества | Tut.by
Спутниковую систему навигации хотят установить в маршрутных такси Могилева. На этом настаивает единый оператор: мол, «для удобства пассажиров». После появления системы навигации маршрутки можно будет отслеживать в программе «Яндекс.Транспорт». Маршрутчики же против дополнительных и, как они считают, никому не нужных трат, которые лягут на перевозчиков, а за ними, возможно, — и на пассажиров. Вопрос окончательно решится после 1 ноября.
О необходимости оборудовать маршрутки приборами GPS оператор — УКП «Могилевский городской центр развития малого предпринимательства» —
— После установки трекеров на маршрутные такси машины можно будет отслеживать в программе «Яндекс.Транспорт», которой пользуются, я знаю, многие, — сказал Марченко.
Оператор и сам сможет отслеживать движение машин на маршруте. По словам Марченко, могилевчане жалуются на то, что в межпиковое время маршрутки не приходят вовремя или вообще. И таких жалоб много.
Маршрутчиков готовят к тому, что оборудование приборами GPS будет после 1 ноября обязательным. Водители пока против: одни — в принципе, другие не хотят уже выбранного оператором производителя.
Первые утверждают, что установку системы навигации им просто навязывают, а на самом деле она не нужна: мол, оборудование машины GPS станет только лишней тратой денег самого перевозчика. И, что немаловажно, из-за этого придется поднять цены на проезд. Сейчас они в Могилеве варьируются от 80 копеек до 1 рубля в зависимости от маршрута.
Вторые считают, что уже выбранный производитель завысил цену на свое оборудование и его обслуживание: мол, есть поставщик аналогичных услуг с ценами в три раза ниже.
Автобусы Могилева
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После появления системы навигации маршрутки можно будет отслеживать по программе "Яндекс.Транспорт" - но проезд станет дороже.
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