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Под Добрушем двое парней спасли грибника из болота

05.10.2017 10:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Жители Добруша Артур Здунюк и Кирилл Нидодиров, услышав в лесу зов о помощи, вызвали спасателей. Но покидать место поиска не стали и решили самостоятельно искать потерявшегося. И нашли! Подробности сообщает местная газета «Добрушский край».


— Мы услышали крики, доносившиеся со стороны реки, — рассказывают они. — Сложилось ощущение, что на кого-то напал зверь. Мы попытались отвечать и расслышали отчетливое: «Помогите!».

О происходящем парни сообщили начальнику спасательной станции. В ожидании лодки с дежурными пытались выяснить приблизительное местонахождение зовущего на помощь. По всем признакам это было известное рыбакам урочище «Раховня», богатое старыми руслами реки и ручьями.

Прибывшие на место спасатели приступили к поиску. Ребята решили помочь — на своей лодке отправились вверх по течению.

— Определить направление по звуку сложно, особенно, находясь на воде, — говорит Кирилл Нидодиров. — Мы часто рыбачим на Ипути в ночное время и знаем всю излучину реки.

Заблудившегося мужчину нашли в камышах в 20-ти метрах метрах от воды. Ребята связались со спасателями и указали конкретное место. Мокрого по грудь и продрогшего человека пересадили в лодку и доставили на сушу.

Позже отогревшись спасенный рассказал, что после работы он решил сходить в лес за грибами. Начало темнеть. Потеряв ориентацию, молодой человек углубился в чащу и попал в трясину.

 
 
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Потеряв ориентацию, молодой человек углубился в чащу и попал в трясину. К счастью, его зов о помощи услышали находящиеся неподалеку два местных жителя - Артур...

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