Под Добрушем двое парней спасли грибника из болота

Жители Добруша Артур Здунюк и Кирилл Нидодиров, услышав в лесу зов о помощи, вызвали спасателей. Но покидать место поиска не стали и решили самостоятельно искать потерявшегося. И нашли! Подробности сообщает местная газета «Добрушский край».





— Мы услышали крики, доносившиеся со стороны реки, — рассказывают они. — Сложилось ощущение, что на кого-то напал зверь. Мы попытались отвечать и расслышали отчетливое: «Помогите!».

О происходящем парни сообщили начальнику спасательной станции. В ожидании лодки с дежурными пытались выяснить приблизительное местонахождение зовущего на помощь. По всем признакам это было известное рыбакам урочище «Раховня», богатое старыми руслами реки и ручьями.

Прибывшие на место спасатели приступили к поиску. Ребята решили помочь — на своей лодке отправились вверх по течению.

— Определить направление по звуку сложно, особенно, находясь на воде, — говорит Кирилл Нидодиров. — Мы часто рыбачим на Ипути в ночное время и знаем всю излучину реки.

Заблудившегося мужчину нашли в камышах в 20-ти метрах метрах от воды. Ребята связались со спасателями и указали конкретное место. Мокрого по грудь и продрогшего человека пересадили в лодку и доставили на сушу.

Позже отогревшись спасенный рассказал, что после работы он решил сходить в лес за грибами. Начало темнеть. Потеряв ориентацию, молодой человек углубился в чащу и попал в трясину.