В Беларуси появится первый оператор деловой авиации, это стало известно в конце августа. Инвестдоговор с Министерством транспорта включает создание новой авиакомпании BySky с тремя небольшими самолетами и строительство Центра бизнес-авиации (FBO Minsk) в Национальном аэропорту. TUT.BY узнал некоторые подробности о новичке.



Фото с сайта nesterovavia.aero

Полное название нового перевозчика деловой авиации — ЗАО «Авиакомпания «Байскай» (BySky). Правда, самолетов пока у авиакомпании нет. Однако здесь рассказывают: договор со швейцарским заводом-производителем Pilatus уже заключили, первый из двух самолетов должны поставить в конце 2017 — начале 2018 года.

В Швейцарии собираются купить два новых турбовинтовых региональных самолета Pilatus PC-12 NG. По инвестдоговору с Минтрансом, говорят в «БайСкай», есть обязательство на три борта. Где присматривают третий, пока не говорят, однако планируется, что это будет среднемагистральный самолет, который позволит летать дальше.

Дальность полета Pilatus PC-12 NG с полной коммерческой загрузкой — примерно 2200 километров.

— Коммерческая стоимость нового самолета такого класса не является большим секретом, — говорят в «БайСкай». — Около пяти миллионов евро.

В швейцарском самолете 8 пассажирских мест, на борту обещают оборудование для вайфай.

Сертификат белорусского эксплуатанта от департамента по авиации «БайСкай» надеется получить в декабре:

— Стартовать будем после того, как его получим. Сейчас готовимся, это очень серьезная процедура. Этот сертификат даст нам право летать только в пределах СНГ, потом будем получать другой, чтобы оперировать в Евросоюзе.

Целевая аудитория будущего оператора деловой авиации — крупные руководители, бизнесмены, «рабочее время которых стоит дорого».

— Стоимость полета на таком самолете рассчитывается не на кресло, а на миссию (конкретный заказ) или на летный час. Если пересчитывать на кресло, то оно обойдется на 40% дороже, чем билет в первый класс в регулярной авиации — это усредненная международная норма, для сравнения, — объясняют в компании.

В Беларуси уже есть перевозчики, которые ориентированы на чартерные перевозки пассажиров по частным заказам. На вопрос об отличии от того же Клуба «Бизнес-Авиация», который открывался два года назад , в «БайСкай» отвечают так:

— Это брокер, который занимается только подбором клиентов и бортов для них и организацией обслуживания, а BySky оператор со своими самолетами, который будет базироваться в Национальном аэропорту. Кстати, когда белорусский резидент заказывает полет у иностранного оператора, он должен доплачивать за подачу пустого судна в Минск. А это минимум 30% к стоимости. Мы будем подавать самолет прямо из Минска.

Стоит добавить, что в Беларуси есть авиакомпания ОАО «Малавиа», которая позиционирует себя как аэротакси и организует перевозки на легких самолетах Cessna.

В «БайСкай» объясняют, что будут делать акцент не на обзорных полетах, а именно на перевозках бизнес-клиентов.



Национальный аэропорт «Минск». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Директором компании «БайСкай» стал Вадим Кирилюк, известный как директор авиационного учебного центра «Даймонд-авиаклуб» (основное направление — обучение пилотов частных самолетов). Свой переход из авиаклуба в деловую авиацию Вадим Кирилюк объясняет так: в жизни бывают перемены, а к деловой авиации белорусский рынок созрел. До работы в «Даймонд-авиаклуб» у Кирилюка было военное прошло е, у него есть высшая летная квалификация «Военный летчик-снайпер».

— Мы сейчас занимаемся набором персонала, инженерно-технического состава, который будет летать и обслуживать технику. Администрацию уже практически набрали, костяк есть, — рассказывает Вадим Кирилюк. — «БайСкай» создается, чтобы поднимать имидж и статус нашей страны именно в плане бизнес-авиации. В странах, которые даже меньше, чем Беларусь, летает большое число таких самолетов, перевозят бизнесменов. Мы создаем въездные ворота в Беларусь — по каналам бизнес и деловой авиации. Насколько они будут гостеприимными — будет зависеть от нас.

— Инвестором в договоре с Минтрансом выступает ЗАО «Инвестиционное финансирование», — рассказывает проектный менеджер Андрей Русак. — Сам выбор формы собственности накладывает некоторые ограничения по публичности акционеров, но это точно белорусские частные инвестиции.

По словам Андрея Русака, инвестдоговор между ЗАО «Инвестиционное финансирование» и Министерством транспорта и коммуникаций был заключен еще в 2016 году.

По информации TUT.BY , компания «Инвестиционное финансирование» связана с ориентированной на «оборонку» группой ОКБ ТСП. Ее контролирующий акционер — зять экс-премьера Сергея Линга Сергей Ботеновский. Представители перевозчика эту информацию не комментируют.