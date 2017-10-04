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В Каменецком районе 5-летний мальчик ночью ушел из дома к бабушке смотреть мультики - и потерялся
05.10.2017 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники департамента охраны нашли в городе Высокое Каменецкого района пятилетнего мальчика, который тайком ушел из дома к бабушке, рассказали TUT.BY в милиции.
Случай произошел в конце сентября. Ребенок хотел посмотреть мультики у своей бабушки, но родители его не отпускали. Тогда мальчишка дождался, пока мама с папой уснут, и около полуночи тайком вышел из дома и пошел к бабушке, рассказал TUT.BY старший инспектор Юрий Антончик.
— Бабушка жила недалеко и мальчик хорошо знал дорогу, но ориентировался днем, а ночью — заблудился.
Блуждающего по ночному городу мальчика заметили сотрудники департамента охраны и отвезли его домой.
3 октября в их адрес пришло благодарственное письмо от родителей ребенка.
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На улице ночного города ребенка нашли сотрудники департамента охраны.
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