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В Каменецком районе 5-летний мальчик ночью ушел из дома к бабушке смотреть мультики - и потерялся

05.10.2017 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники департамента охраны нашли в городе Высокое Каменецкого района пятилетнего мальчика, который тайком ушел из дома к бабушке, рассказали TUT.BY в милиции.


Фото: УВД Брестского облисполкома

Случай произошел в конце сентября. Ребенок хотел посмотреть мультики у своей бабушки, но родители его не отпускали. Тогда мальчишка дождался, пока мама с папой уснут, и около полуночи тайком вышел из дома и пошел к бабушке, рассказал TUT.BY старший инспектор Юрий Антончик.

— Бабушка жила недалеко и мальчик хорошо знал дорогу, но ориентировался днем, а ночью — заблудился.

Блуждающего по ночному городу мальчика заметили сотрудники департамента охраны и отвезли его домой.

3 октября в их адрес пришло благодарственное письмо от родителей ребенка.

 
 
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На улице ночного города ребенка нашли сотрудники департамента охраны.

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