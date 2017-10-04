В Каменецком районе 5-летний мальчик ночью ушел из дома к бабушке смотреть мультики - и потерялся

Сотрудники департамента охраны нашли в городе Высокое Каменецкого района пятилетнего мальчика, который тайком ушел из дома к бабушке, рассказали TUT.BY в милиции.



Фото: УВД Брестского облисполкома

Случай произошел в конце сентября. Ребенок хотел посмотреть мультики у своей бабушки, но родители его не отпускали. Тогда мальчишка дождался, пока мама с папой уснут, и около полуночи тайком вышел из дома и пошел к бабушке, рассказал TUT.BY старший инспектор Юрий Антончик.

— Бабушка жила недалеко и мальчик хорошо знал дорогу, но ориентировался днем, а ночью — заблудился.

Блуждающего по ночному городу мальчика заметили сотрудники департамента охраны и отвезли его домой.

3 октября в их адрес пришло благодарственное письмо от родителей ребенка.