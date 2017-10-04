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В "Белкоммунмаше" рассказали, сколько электроэнергии сэкономили благодаря электробусам

05.10.2017 10:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Эксплуатация электробусов на бывших троллейбусных маршрутах позволила сэкономить около 14% электроэнергии. Об этом сообщил директор — главный конструктор НТПЦ «Белкоммунмаш» Олег Быцко на научно-практическом форуме «Транспорт и инновации». Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Быцко рассказал, что в 2016 году ученые приступили к разработке нового вида транспорта, в начале 2017-го запустили его серийное производство, а уже 12 мая на два городских маршрута — № 43 и 59 — вышли первые электробусы. Он подчеркнул, что Минск стал первым городом на постсоветском пространстве, где такие машины начали курсировать в регулярном сообщении.

— Зимой показатель экономии электроэнергии, скорее всего, немного снизится, но меньше 12% вряд ли будет, — считает специалист.

В качестве примера Быцко привел характеристики маршрута № 59 «ДС „Серова“ — Долгобродская»: протяженность трассы в одном направлении составляет 12,3 километра, на конечных остановках — по одной зарядной станции (зарядка занимает 5−7 минут), суточный пробег одного электробуса составляет 283 километра. На маршруте курсируют 10−14 машин Е433 Vitovt Max Electro, заменивших троллейбусы 333-й модели. По сравнению с ними, по данным «Минсктранса», затраты на эксплуатацию в расчете на 1 километр пробега снизились на 3,8%.

По мнению Быцко, это свидетельствует о том, что эксплуатация электробусов в условиях Минска сегодня выгоднее, чем эксплуатация троллейбусов. Правда, специалист признал, что, сравнивая новый вид транспорта с дизельными автобусами, эксплуатирующие организации в первую очередь смотрят на стоимость, которая явно не в пользу электробусов.

— Однако даже эти затраты не отражают те расходы, которые несут государства для обеспечения экологической безопасности в своих странах. Так что, бесспорно, электробусы имеют очевидные перспективы, — подытожил он.

В следующем же году «Белкоммунмаш» планирует поставить Минску еще 60 электробусов.

 
Теги: Минск
 
 
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