|
Россиянин на Lexus пытался ввезти в Беларусь 300 кг гашиша
05.10.2017 11:02 — Новости Общества | Tut.by
В машине Lexus под управлением россиянина сотрудники таможни нашли около 300 кг гашиша. За попытку провезти наркотик через границу мужчине грозит вплоть до 7 лет лишения свободы. Подробности
56-летний россиянин ехал на автомобиле из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Брузги». Во время досмотра и благодаря служебной собаке удалось найти тайники в пустотах пола и днища.
Причем вскрыть тайники удалось только с помощью электроинструментов. Сотрудники таможни вели видеозапись процесса:
Обнаружено 372 брикета с гашишем общим весом брутто около 300 кг.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через границу наркотических средств). Санкция статьи — от 3 до 7 лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наркотик смогли достать из тайников только при помощи "болгарки".
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии