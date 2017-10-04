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Россиянин на Lexus пытался ввезти в Беларусь 300 кг гашиша

05.10.2017 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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В машине Lexus под управлением россиянина сотрудники таможни нашли около 300 кг гашиша. За попытку провезти наркотик через границу мужчине грозит вплоть до 7 лет лишения свободы. Подробности сообщает Гродненская региональная таможня.


56-летний россиянин ехал на автомобиле из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Брузги». Во время досмотра и благодаря служебной собаке удалось найти тайники в пустотах пола и днища.



Причем вскрыть тайники удалось только с помощью электроинструментов. Сотрудники таможни вели видеозапись процесса:

Обнаружено 372 брикета с гашишем общим весом брутто около 300 кг.



В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через границу наркотических средств). Санкция статьи — от 3 до 7 лет лишения свободы.

 
 
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Наркотик смогли достать из тайников только при помощи "болгарки".

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