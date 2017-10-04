Цены на иностранные лекарства в белорусских аптеках часто выше, чем в России, Украине и Польше. Хотя по стоимость ниже у нас. В целом цена белорусских аналогов меньше иностранных препаратов на 10−30%. При этом по словам представителей аптек, белорусские лекарства пользуются спросом.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В аптеках половина лекарств — белорусского производства

Елена Астапенко, заведующая аптеки № 97 РУП «Белфармация» в Минске, встречает нас в холле. Эта государственная аптечная сеть считается самой крупной в столице — 195 аптек. Помимо них в Минске работают еще 470 коммерческих аптек. В аптеке есть электронная очередь и инфокиоск, где можно проверить наличие препарата.

Заведующая рассказывает, что к сезону ОРВИ лекарствами они уже запаслись, хотя пока всплеска таких заболеваний нет. При этом цены на недавно полученные иностранные лекарства не стали выше.

— По нашим наблюдениям заметно снижаются цены на импортные лекарства. Хотя наши отечественные производители выпускают лекарства ничуть не хуже. В среднем в аптеке 50% белорусских лекарств. При этом иногда даже в разы белорусский товар дешевле, чем импортный. Цена на что-то может быть ниже на 10% или 30% в зависимости от субстанций, — рассказывает она.



Фото: Наталья Костюкевич, TUT.BY

В целом в сети аптек, по словам генерального директора «Белфармация» Вячеслава Гнития, 55−57% белорусских препаратов. В частных аптеках ассортимент отечественного тоже широкий. Например, в одной из аптек «Беролина» в Минске рассказали о том, что у них в ассортименте около 60% белорусских лекарств.

Цена на импортное лекарство зависит от объемов рынка в стране, где его продают

О том, что в России цены на импортные лекарства ниже, чем в Беларуси, TUT.BY писал . При этом читатели неоднократно рассказывали, что покупают лекарства в соседних странах. Влиять на цену аптека, в отличие от предприятий, которые работают с поставщиками, не может. РУП «Белфармация» — одно из таких предприятий.

— Политика Минздрава направлена на недопущение роста и снижение цен. Переговоры с зарубежными поставщиками идут еженедельно, — рассказывает генеральный директор «Белфармация» Вячеслав Гнитий. — Фармацевтический рынок для разных стран неоднозначен. В России некоторые препараты дешевле, в Украине, в Польше…

По его словам, цена лекарства в определенной стране зависит от позиции производителя.

— Для всех это, конечно, бизнес. Нельзя сравнить емкость рынка Беларуси, которая по прошлому году составила 636 млн долларов и рынок России, который доходит до 10 млрд. Конечно, объемы поставок в Россию и Беларусь разнятся в десятки раз. И поэтому цена для Беларуси выстраивается из возможностей компании заработать на этом рынке. Чем больше рынок — тем ниже цена, — комментирует Вячеслав Гнитий.



Фото: Reuters

Он отмечает, что работая с зарубежными производителями, они просят их снижать цену на лекарства до уровня российского рынка.

— И некоторые компании на это идут. Novartis International (Швейцария) привела свои цены до уровня с российскими. Идут переговоры с Gedeon Richter (Венгрия), KRKA (Словения), — рассказывает он.

По его словам, также на некоторые препараты снизила цены французская компания Sanofi. И сейчас их стоимость у нас даже ниже, чем в Польше и России. Но с другой стороны, есть производители с жесткой позицией. В итоге один из препаратов, чтобы продавать по невысокой цене, приходится поставлять из России.

В Польше часть затрат на лекарства населению компенсирует государство

Людмила Реутская, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава, обозначила еще одну причину, по которой в России импортные лекарства дешевле. Это падение курса российского рубля.

Но как обстоят дела у других соседей: в Польше и Литве, где рынок даже меньше белорусского?

— Когда я была в Литве и смотрела цена на то, что принимают в моей семье, ничего дешевле не видела. В Польше есть система возмещаемых лекарств. Это госпрограмма. Там есть две цены — возмещаемая и невозмещаемая. По тем лекарствам, за которыми наши граждане ездят в Польшу, мы задавали вопросы представительствам компаний, там ответили, что прайс-листы приблизительно одинаковые для всех стран. Но Польша компенсирует разницу в цене польским гражданам, которые покупают лекарства по польским рецептам.



Фото: Reuters

По словам Людмилы Реутской, в Беларусь импортные лекарства привозят или через дистрибьюторов, или напрямую через производителей.

— Эта система позволила нам избежать контрафакта и фальсификата. У нас десяток лет минимум нет контрафактных лекарств, потому что только напрямую ввозят, — говорит она.

Белорусские лекарства в основном экспортируют в Россию

Около 29% производимых в Беларуси лекарств поставляют в другие страны. При этом стоит задача до 2020 года повысить все поставки до 40%.

Дмитрий Климов, заместитель начальника управления маркетинговой стратегии продаж на внутреннем рынке и экспорте управляющей компании холдинга «Белфармпром», рассказывает, что при этом сегодня около 90% экспорта обеспечивают два предприятия: «Белмедпрепараты» и «Борисовский завод медицинских препаратов».

Холдинг «Белфармпром» заработал в сентябре этого года в итоге преобразования Департамента фармацевтической промышленности Минздрава. Под эгидой холдинга сегодня функционируют государственные предприятия, однако идут переговоры о вступлении четырех частных компаний. Холдинг в том числе помогает предприятиям выйти на внешние рынки.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Еще одна задача — консолидация. В стране большое количество предприятий. Зачастую некоторые позиции у них пересекаются. Зачем производить пять-семь одних и тех же препаратов одной ценовой категории, если на производстве можно разместить то, что выгодно для экспорта? — говорит Дмитрий Климов.

Помимо стран СНГ, куда Беларусь поставляет лекарства, сейчас прорабатывают вопрос поставок в Сирию, Ирак и Иран. Сегодня большую часть препаратов, около 80%, мы экспортируем в Россию.