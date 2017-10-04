В Instagram Мадуро появились фото из Минска

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал в своем Instagram-аккаунте уже несколько фотографий из Минска, где он находится с официальным визитом в четверг.

Венесуэльский лидер прилетел в Минск 5 октября. В аэропорту его встречал вице-премьер Владимир Семашко. Оттуда Мадуро сразу отправился на встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко.

En esta recepción, un grupo de jóvenes oficiales de nuestra FANB que cursan estudios en la República de Belarús, estuvieron presentes rindiendo honores. Saludé a estos muchachos que tienen un alto compromiso al ser representantes de la gloria de los libertadores de nuestra Patria ante los pueblos hermanos. Публикация от Nicolás Maduro (@nicolasmaduro) Окт 5 2017 в 1:05 PDT

Уже за несколько часов пребывания в Беларуси Мадуро опубликовал в своем Instagram несколько фотографий. На снимках – он и Семашко, хлеб-соль в аэропорту и молодые венесуэльские офицеры, которые обучаются в Беларуси.

Мадуро – активный пользователь социальных сетей. В свой Instagram он публикует много снимков с переговоров, официальных мероприятий и встреч.

На аккаунт президента Венесуэлы в социальной сети подписаны более 315 тысяч человек. Подписчики активно лайкают и комментируют его фотографии.

У президента Беларуси, в отличие от венесуэльского коллеги, своих аккаунтов в социальных сетях нет.