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В Instagram Мадуро появились фото из Минска

05.10.2017 11:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал в своем Instagram-аккаунте уже несколько фотографий из Минска, где он находится с официальным визитом в четверг.

Венесуэльский лидер прилетел в Минск 5 октября. В аэропорту его встречал вице-премьер Владимир Семашко. Оттуда Мадуро сразу отправился на встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Уже за несколько часов пребывания в Беларуси Мадуро опубликовал в своем Instagram несколько фотографий. На снимках – он и Семашко, хлеб-соль в аэропорту и молодые венесуэльские офицеры, которые обучаются в Беларуси.

Мадуро – активный пользователь социальных сетей. В свой Instagram он публикует много снимков с переговоров, официальных мероприятий и встреч.

На аккаунт президента Венесуэлы в социальной сети подписаны более 315 тысяч человек. Подписчики активно лайкают и комментируют его фотографии.

У президента Беларуси, в отличие от венесуэльского коллеги, своих аккаунтов в социальных сетях нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Венесуэлы – активный пользователь социальных сетей, он публикует фотографии со всех своих встреч и мероприятий.

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