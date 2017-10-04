Мужайтесь! Тепло в гомельских квартирах пока не будет

Для подачи тепла в жилые дома среднесуточная температура воздуха не должна превышать 8 градусов на протяжении пяти дней. Пока же она держится на отметке 9,2 градуса, пишет «Гомельская праўда».





Так что решение по включению отопления в жилфонде пока не принято.

В ближайшие три дня дневная температура будет колебаться в пределах +10° С, ночью синоптики обещают от +6° С до +9° С.

Напомним, что с 3 октября тепло начали подавать в сады, школы, медучреждения и музеи.