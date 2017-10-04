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Мужайтесь! Тепло в гомельских квартирах пока не будет
05.10.2017 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Для подачи тепла в жилые дома среднесуточная температура воздуха не должна превышать 8 градусов на протяжении пяти дней. Пока же она держится на отметке 9,2 градуса,
Так что решение по включению отопления в жилфонде пока не принято.
В ближайшие три дня
Напомним, что с 3 октября
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Отопление в жилом фонде включать пока не собираются.
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