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Парня из Новолукомля обвиняют в перехвате информации с телефона девушки и поджоге ее жилья

05.10.2017 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Семнадцатилетнего жителя Новолукомля обвиняют в том, что он перехватывал личную информацию с телефона знакомой девушки, а также устроил в ее квартире поджог. Подробности TUT.BY рассказала официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Молодой человек, находясь в январе на учебе в Витебске, запустил на мобильном телефоне своей знакомой программу для доступа к ее личной информации. Затем в течение пяти месяцев получал сведения о том, где девушка находится, с кем разговаривает и переписывается, какие файлы хранит на своем гаджете. Кроме того, парень узнал пароли к ее аккаунтам в соцсетях.

Личные данные девушки парень копировал на свои телефон и ноутбук, а потом разглашал. Периодически он блокировал информацию на мобильном телефоне подруги. По версии следствия, молодой человек делал это из ревности и любопытства.

Несовершеннолетнему инкриминируют несанкционированный доступ к компьютерной информации и неправомерное завладение ею.

Парня также обвиняют в умышленном уничтожении и повреждении имущества, повлекшем причинение ущерба в значительном размере, совершенном общеопасным способом.

По данным следствия, в ночь с 28 на 29 марта в квартире на проспекте Победы в Витебске, где жила девушка, произошел поджог. Ущерб от пожара составил более 4500 рублей. Благодаря тому, что очевидец заметил огонь и вызвал МЧС, пожар не распространился на соседние квартиры. Эксперты пришли к выводу, что причиной возгорания стало занесение постороннего источника зажигания.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

 
Теги: Витебск
 
 
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По версии следствия, молодой человек совершил это из ревности и любопытства.

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