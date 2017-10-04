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Ученые: просмотр хоккейных матчей приводит к болезням сердца

05.10.2017 11:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт – Sputnik. Просмотр хоккея на стадионе или у экрана телевизора заставляет сердце биться почти в два раза чаще, что заметно повышает вероятность заполучить инфаркт и другие проблемы с сердечно-сосудистой системой, говорится в исследовании, опубликованном в Canadian Journal of Cardiology.

Ученые: просмотр хоккейных матчей приводит к болезням сердца
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Врачи должны обязательно интересоваться у своих пациентов-"сердечников", увлекаются ли они спортом. Просмотр хоккейных матчей действительно повышает вероятность развития проблем с сердцем и сосудами, особенно если болельщик находится на стадионе и наблюдает за особенно драматическими эпизодами игры, такими как овертайм. Болельщиков с подобными проблемами стоит предупреждать об этом", – прокомментировал открытие один из редакторов журнала Дэвид Уотерс. 

По словам ученых, хоккей действительно можно назвать самым "валидольным" и опасным для здоровья видом спорта. Частота сердцебиения даже у "диванных фанатов" вырастала примерно на 75-80% во время игры и увеличивалась более чем в два раза у болельщиков на стадионе. Сердечно-сосудистая система фанатов испытывала такие же нагрузки, как во время занятий тяжелым физическим трудом или спортом.

Ученые обратили внимание также на то, что нагрузка на сердце у закоренелых болельщиков никак не отличалась о той, что получали люди, которые только начинали интересоваться игрой команды. 

Кардиологи отметили: результаты исследования не означают, что людям с больным сердцем вовсе не стоит смотреть хоккей, но нужно учитывать проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за сильных переживаний.

 
Теги: Минск
 
 
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Такой вывод сделали канадские ученые, наблюдая за здоровьем болельщиков одной из команд Национальной хоккейной лиги – "Монреаль Канадиенс".

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