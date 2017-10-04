Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 6 октября

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пятницу, 6 октября, в Беларуси ожидаются дожди и порывистый ветер, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются дожди, днем на большей части территории страны - кратковременные дожди. Ветер ночью прогнозируется переменных направлений, днем западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, по южной части республики - порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем будет плюс 7-13.-0-

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