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Фотофакт: житель Слонима нашел в колбасе кусок железа
05.10.2017 12:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Житель Слонима обнаружил в приобретенной в магазине колбасе кусок металла, фото было опубликовано в четверг в профильном сообществе города в социальной сети "ВКонтакте".
По информации пользователя, сфотографировавшего колбасу, она были произведена на Слонимском маясокомбинате.
"Кого из руководителей вышеуказанного предприятия накормить вкусной колбаской?" – задал вопрос мужчина.
В комментариях жителю Слонима советуют вернуть колбасу в магазин, а также отмечают, что брак случается на любом производстве.
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Жителю Слонима советуют вернуть колбасу в магазин, а также отмечают, что брак случается на любом производстве.
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