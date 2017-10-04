Фотофакт: житель Слонима нашел в колбасе кусок железа

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Житель Слонима обнаружил в приобретенной в магазине колбасе кусок металла, фото было опубликовано в четверг в профильном сообществе города в социальной сети "ВКонтакте".

По информации пользователя, сфотографировавшего колбасу, она были произведена на Слонимском маясокомбинате.

"Кого из руководителей вышеуказанного предприятия накормить вкусной колбаской?" – задал вопрос мужчина.

В комментариях жителю Слонима советуют вернуть колбасу в магазин, а также отмечают, что брак случается на любом производстве.