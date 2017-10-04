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Берегитесь полигона! В Осиповичах военные будут ежедневно до конца октября устраивать взрывы

05.10.2017 12:30 — Новости Общества | Tut.by  
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На полигоне «Осиповичский» в/ч 12 147 до 31 октября по будням будут проводить подрывные работы. На территории полигона и в радиусе 2 км от него категорически запрещено находиться людям, животным, технике.

Подрывные работы проходят с 10.00 до 18.00. За час до начала подрыва поднимается красный флаг и выставляется оцепление. За 10 минут до каждого подрыва будет подаваться условный звуковой сигнал автомобиля или удары в гильзу продолжительностью 2−3 минуты.

Во время подрывных работ в обозначенной зоне запрещены проезд техники, выгул и выпас скота, производство сельхозработ.

 
 
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На территории полигона и в радиусе 2 км от него категорически запрещено находиться людям, животным, технике.

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