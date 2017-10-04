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В Борисове погиб солдат срочной службы. Основная версия следствия - суицид

05.10.2017 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Борисовский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту смерти военнослужащего, проходившего срочную службу с мая текущего года в военном городке Печи в Борисове.


— В военном городке Печи в Борисове найден повешенным солдат срочной службы, — написал в редакцию TUT.BY читатель.

Информацию о гибели солдата подтвердили в Министерстве обороны.

— Мы действительно можем подтвердить, что такой факт имел место. Компетентные органы проводят проверку. По этическим соображениям в таких случаях мы не даем больше информации, — говорит Владимир Макаров, начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны.

Владимир Макаров не стал уточнять возраст солдата, лишь отметив «это было несколько дней назад».

— Борисовским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту смерти военнослужащего, проходившего срочную службу с мая текущего года. Его тело было обнаружено 3 октября в подвальном помещении одного из строений на территории воинской части, расположенной в Борисовском районе. В ходе проведения осмотра места происшествия признаков криминального характера следствием не обнаружено. Данные, полученные в результате первоначальных мероприятий, позволяют рассматривать в качестве основной версии суицид. Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — комментирует TUT.BY Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области.

В СК отметили, что с целью установления причин и обстоятельств произошедшего опрашиваются должностные лица воинской части, сослуживцы, родственники, знакомые, назначен ряд экспертиз.

Напомним, за последние полгода это уже второй трагический случай в Печах. 31 марта погиб 25-летний минчанин Артем Бастюк. Тогда семья погибшего парня рассказывала TUT.BY, что сына были проблемы в части, он говорил о дедовщине. Эта ситуация обсуждалась с руководством.

— Нам обещали, что за сыном присмотрят, все будет хорошо, а через 12 часов Артема не стало. Как же так? Жена просила дать психолога, с сыном никто не говорил. Теперь будем добиваться, чтобы виновные в смерти Артема были наказаны, — говорил в апреле отец погибшего солдата Сергей Александрович.

К делу подключился Следственный комитет, стал проводить доследственную проверку по факту смерти военнослужащего срочной службы.

— Проверка продолжается, были назначены и проведены экспертизы. Мы ждем результатов, — комментируют TUT.BY знакомые семьи Батюк.

 
 
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Правоохранительные органы проводят проверку. За последние полгода это уже второй трагический случай в Печах.

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