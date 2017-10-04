В Минске появятся 69 новых площадок для выгула собак

МИНСК, 5 окт — Sputnik. В Минске появятся 69 дополнительных мест для выгула собак, сообщила Sputnik начальник отдела благоустройства, санитарного содержания и работы с населением по месту жительства Минского городского жилищного хозяйства Маргарита Язинская.

В ММПЦ Sputnik Беларусь в четверг прошел круглый стол "Городская среда: собака в городе — опасная, бездомная, беззащитная" .

"На сегодня в Минске есть 49 площадок для выгула домашних животных. Администрациями районов совместно с санитарными службами определено еще 69 дополнительных мест", — сказала Маргарита Викторовна.

Собеседница отметила, что в городе не хватает таких объектов. Ведь по санитарным нормам, они должны располагаться не менее чем в 40 метрах от жилых зданий зданий. Вместе с тем в Минске слишком плотная застройка.

"Жаль, что при застройке микрорайонов (теперь Каменная Горка, Масюковщина, Лебяжий застраиваются), эти площадки не предусматриваются, как правило. Найти такие места очень сложно. Как правило, это пустыри, и со временем они попадают в пятно застройки", — отметила специалист.