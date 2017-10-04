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TUT.BY - 17 лет. Закулисье редакции и люди, которые делают новости

05.10.2017 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Каждый день более 800 тысяч человек заходят на TUT.BY, чтобы узнать последние новости. Чтобы держать всех в курсе происходящего, команда из 50 журналистов практически круглосуточно следит за событиями в стране и мире. В день рождения мы решили рассказать, кто все эти люди, которые делают новости, пишут статьи и репортажи, снимают фото и видео и рисуют инфографику.

Выпускающий редактор, который видел все, признался, какие новости доводят его до слез, журналисты «Общества» рассказали, как спасают мир, команда AFISHA.TUT.BY — сколько тратит на Зыбицкой, а руководитель рубрики «Деньги и власть» — почему целыми днями сидит в соцсетях.

Закулисная жизнь редакции — в видео TUT.BY.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
 
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