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Полиция Польши после публикации TUT.BY нашла водителя фуры и показала ему фото Максима - увы, не он
05.10.2017 14:09 — Новости Общества | Tut.by
После того, как на TUT.BY
Ребенок, уточнил водитель, скорее всего, забрался в его машину на одной из остановок для отдыха в лесном массиве около города Радом Мазовецкого воеводства — по дороге из Люблина в Седльце.
В пресс-службе полиции города Радом нас уверили, что о пропавшем в Беларуси маленьком Максиме здесь знают и, если появятся сведения о каких-либо беспризорных детях, то эта информация не останется незамеченной.
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В пресс-службе полиции города Радом нас уверили, что о пропавшем в Беларуси маленьком Максиме здесь знают и, если появятся сведения о каких-либо беспризорных детях,...
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