Терапия театром: в Минске пройдет международный инклюзивный форум

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Уникальную методику социализации детей с аутизмом, которая успешно применяется в Беларуси, представят на международном форуме "Театр и аутизм", который пройдет в Минске 19-20 октября.

Театр как способ понять мир

Эксперты из Беларуси и стран Евросоюза поделятся опытом интеграции в общество особенных людей с использованием коррекционно-развивающего обучения и театротерапии.

"Эксперты по всему миру признают, что театр способствует социализации особенных людей. Но мы добились значительных успехов в инклюзии именно детей с аутизмом. Основная сложность — найти оптимальное соотношение актеров таким образом, чтобы с одной стороны творческий процесс не превращался в хаос, а с другой стороны — помочь максимальному количеству особенных детей. Нам удалось найти идеальную пропорцию обычных и особенных детей в труппе. За 2 года наши маленькие актеры улучшили свои коммуникативные, социальные и когнитивные навыки", — пояснила художественный руководитель Семейного инклюзив-театра "і" Ирина Пушкарева.

Два года, которые помогли раскрыть себя

Во время форума состоится семинар "Театр и аутизм. Вопросы и ответы". Такой масштабный разговор об аутизме с привлечением организаций из разных стран в Беларуси пройдет впервые. Участники обсудят проблемы инклюзии, а также поделятся примерами успешной социализации особенных людей.



© Фото: предоставлено УП velcom Мама рядом: мобильный оператор предложил помощь детям с аутизмом

В рамках семинара будет обсуждаться тема привлечения государства и бизнеса к партнерству в подобных проектах.

"Крупные частные компании готовы помогать продвижению социальных проектов, которые действительно приводят к хорошим результатам. В Европе это нормальная практика", — отметил Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom, выступившей инициатором создания Семейного инклюзив-театра "і".

По его словам, за 2 года мы смогли увидеть очень позитивные изменения у особенных воспитанников театра. Дети, которые раньше вели себя довольно замкнуто, сейчас свободно танцуют и декламируют на сцене перед полными залами зрителей. Театральные занятия помогли им развить навыки, необходимые каждому человеку в повседневной жизни.

Открытые спектакли

© Sputnik / Виктор Толочко Дети дождя: как понять детей с аутизмом и сделать их жизнь проще

В рамках международного форума пройдут открытые спектакли с участием особенных детей. Так, 18 октября на сцене Дворца культуры ветеранов в Минске состоится городская премьера спектакля "Сказка волчьего леса". Постановка создана по мотивам пьесы Сергея Козлова "По зеленым волнам океана", автора и сценариста известных мультфильмов, среди которых "Ёжик в тумане".

"Сказка волчьего леса" рассказывает о настоящей дружбе, достижении мечты, вере в добро и справедливость. Также затрагивается тема экологического воспитания. Премьерный показ спектакля состоится 18 октября по адресу: ул. Я. Купалы, 21. Начало в 19.00. Стоимость билета 5 рублей.

В рамках форума будет организован и бесплатный показ еще одной постановки Семейного инклюзив-театра "і" — пьесы "Чыгунка". Спектакль создан по пьесе ребенка с аутизмом Кастуся Жибуля и при поддержке компании velcom. Он не только помогает посмотреть на мир глазами особенного ребенка, но и рассказывает о дружбе, взаимопомощи и поддержке. Показ пройдет 19 октября по адресу: пр-т Победителей, 61. Начало в 19.00, вход свободный.

Информационное агентство Sputnik Беларусь выступает информационным партнером международного форума "Театр и аутизм".