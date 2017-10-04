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Поликлинику в микрорайоне Юг-7А в Витебске строят без выходных

05.10.2017 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Строительство новой поликлиники в микрорайоне Юг-7А сейчас идет без выходных.


Поворот с улицы Чкалова на улицу Маргелова был перекрыт для движения транспорта. Здесь работал экскаватор: рыл траншею для укладки водопровода и теплотрассы к зданию будущей поликлиники. Эту работу надо закончить до морозов.

Прораб СУ № 38 Артем Руденок сообщил, что строители выполняют ежемесячные задания. И они существенно выросли по сравнению с началом года. Финансов, которые выделили на стройку из городского и областного бюджетов, хватит и для работы в четвертом квартале.

Бригады каменщиков работают вахтовым методом — пять дней в неделю с восьми часов утра до восьми вечера. В целом же на этой стройке выходных нет: здесь ежедневно трудятся около 200 рабочих разных специальностей.

Сейчас строители ставят железобетонный каркас большого здания. Оно многоуровневое — с учетом технических этажей, включает двух-, пяти-, восьми- и девятиэтажную секции. На объекте работают три башенных крана, один из них вспомогательный. Наружные стены 1−4 этажей уже выложили, почти полностью сделали внутренние перегородки.

Недавно начали штукатурить стены в одной части здания. Параллельно устанавливают оконные блоки. Ведут также внутренние сантехнические и электромонтажные работы, проводят канализацию, сообщил ведущий инженер отдела технического надзора УКСа Виталий Нарушевич.


Горожане с интересом наблюдают за стройкой. Поликлиника очень нужна этому густонаселенному району, а оживление, которое отмечается на объекте с конца июля, дает надежду, что его ввод не за горами.

— Нам не мешают никакие неудобства, траншеи, шум работающего крана в вечернее время. Только пусть скорее построят и введут медучреждение в строй, — говорят жители микрорайона.

Напомним, этот объект начали возводить в 2010 году, но потом работы прекратились, и поликлиника превратилась в один из самых тяжелых витебских долгостроев.

 
 
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Здесь ежедневно работают около 200 рабочих разных специальностей.

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