«Мы все пилим!» Как Лукашенко защищал зеленые зоны и дворы

С неожиданно резкой критикой вырубки деревьев и уплотнительной застройки выступил Александр Лукашенко. Эксперты считают, что проблема назрела уже давно: практически каждое обсуждение градостроительных планов перерастает в конфликт — но будет ли практическая ценность от заявлений пока непонятно.

За деревья замолвите слово

Проблемы уплотнительной застройки и вырубки деревьев остро стоят в Минске уже несколько лет. Они собирают полные актовые залы местных жителей на обсуждениях планов развития районов, они же становятся причиной противостояния «зеленых» с сотрудниками Зеленстроя.

И так бы эти вопросы и оставались нерешенными, как они неожиданно удостоились внимания на самом высшем уровне: на проблему обратил внимание Александр Лукашенко.

«Вы начинаете там пилить, сносить непонятно что, распахивать. Вместо того чтобы парк где-то заложить или в порядок привести, вы начинаете штамповать жилье. Места нет, где жилье строить? Обязательно надо конфликт породить с населением?» — отметил белорусский официальный лидер.

В качестве примера он привел вырубку вековых деревьев на улице возле МТЗ «вместо того, чтобы положить где-то под дорогой, как обычно, коммуникации». Ранее он поручил службе безопасности разобраться с вопросом, и чиновники ответили, что не вели работы на одной из улиц улице из-за того, что по ней ездит официальный лидер государства.

Вот это Лукашенко и возмутило: он заявил, что ездит на Тракторный завод один раз в несколько лет, и не знает, что это за улица. «Я и видеть ее никогда не видел! Вы что, меня специально перед населением подставить хотите?» — возмутился глава Беларуси.

«И потом, вы сажали эти деревья, чтобы их пилить? Каждый человек старается выйти, чтобы настроение у него было, на деревья эти посмотреть. Нет, все пилим. Мы, мол, новые посадим где-то. Это вы у себя во дворе спилите вековое дерево и посадите там дерево с кукиш, и какая будет от этого польза… Надо прекратить этот разбой!» — потребовал Александр Лукашенко.

Что еще потребовал Лукашенко изменить в жилищной сфере.

На том же совещании Александр Лукашенко приказал чиновникам навести в Минске идеальный порядок . В его понимании это примерно следующее.

1. Разобраться с арендным жильем.

2. Развивать малые деревни и хутора.

«Если у кого-то есть возможность привести в порядок свою деревеньку, построив там, может быть, свой дом, это надо сделать», — сказал глава государства.

3. Убрать ветхое и аварийное жилье. А значит, упростить процедуру его конфискации у собственников

«Что касается ветхого, аварийного жилья, моя позиция однозначна: на земле должен быть порядок. Такие строения надо убирать и земли нужно возвращать в оборот. Эту работу нужно ускорить на местах и подвести под это нормативно-правовой акт, чтобы губернаторы и местные власти не бегали за людьми, которые бросили свое жилище, но в то же время якобы имеют какую-то бумажку на владение этим жильем», — заявил Лукашенко.

Он предложил усовершенствовать механизм отчуждения пустующих и ветхих домов.

«Если жилье заброшено, мы даем право местным органам власти его сносить, значит, оно должно быть снесено. А земли возвращены в оборот или проданы новому хозяину, или там посеять хлеб», — добавил глава Беларуси.

Заодно должны разобраться и с незавершенным строительством.

4. Разобраться с уплотнительной застройкой

«Вы сами переселитесь в этот дом и живите там, а рядом постройте высотку в 12 этажей, чтобы ваш дом оказался во дворе этой высотки. Обязательно надо конфликт какой-то устроить», — резко отреагировал Александр Лукашенко.

«На людей надо немножко обращать внимание. А то скоро одеревенеем, как у отдельных наших соседей. Власть сама по себе, а люди сами по себе», — заключил он.

Что бывает, когда планы по развитию города рисуют, не выходя из кабинетов

«Чиновники все больше отрываются от людей и не обращают внимания на потребности, интересы и настроения общества при принятии решений. Очень ярко это проявляется в градостроительной сфере Минска, где почти каждое решение местных властей о так называемом развитии городских территорий провоцирует протесты местных жителей и всплеск социального напряжения», — сказал БДГ глава «Экограда», член совета Движения «За Свободу» Виктор Янчуревич.

По его мнению, «не выходя из кабинетов чиновники штампуют задания проектировщикам на разработку проектов уплотнения жилых кварталов, целью которых является получение максимальной прибыли с территории благодаря строительству новых объектов жилой и коммерческой недвижимости».

Поэтому, добавил эксперт, «почти каждый проект связан с вырубкой зеленых насаждений, сносом усадебной застройки и двух-трехэтажных кварталов, точечным уплотнением дворов и т.д. «Естественно, что такие вопросы являются очень болезненными для горожан, поэтому абсолютно логично выглядит активизация граждан и массовых протестов во время проведения общественных обсуждений», — пояснил Янчуревич.

Он напомнил, что за лето власти вынесли на обсуждение ряд проектов детальной планировки, среди которых «Осмоловка», Зеленый луг, «Розочка», Боровляны, Копище, Чижовка и другие.

«Информационные сообщения о них в СМИ напоминали вести с полей боевых действий. Однако местные власти даже под давлением общественности не хотят отступать от разработанных планов, поэтому общественными обсуждениями, как правило, конфликты не исчерпываются и переходят в фазу формирования устойчивых инициативных групп и налаживания системной работы по защите своих интересов», — пояснил глава «Экограда».

По его словам, неизбежным последствием этого становятся имиджевые потери для власти и подрыв авторитета и доверия к ней. «Тем более, существует опасность перерастания социальных конфликтов в политическую плоскость, как это было с Декретом №3», — добавил эксперт.

Он высказал надежду, что горожане смогли достучаться до Александра Лукашенко, «и его резкое заявление по поводу зеленых насаждений и уплотнения застройки является результатом объективной оценки ситуации в градостроительной сфере».