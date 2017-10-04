Фото из архива

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси снижены отпускные цены на 32 наименования отечественных лекарств, сообщил генеральный директор РУП "Белфармация" Вячеслав Гнитий на заседании рабочей группы по вопросу анализа рынка лекарственных препаратов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На начало октября снижены отпускные цены на 32 наименования отечественных лекарств", - сказал Вячеслав Гнитий.

Проведена работа с зарубежными поставщиками. На начало октября получены предложения по снижению контрактных цен на 77 наименований препаратов. Поставки отдельных лекарств уже осуществляются по сниженным ценам.

В то же время Вячеслав Гнитий отметил, что контрактные цены на лекарства в каждой стране зависят от множества факторов: политики производителя при поставках на тот или иной рынок, объема рынка, объема и кратности поставок, наличия/отсутствия таможенных барьеров, локализации производства, требований государства к процессу регистрации, упаковке, хранению и транспортировке.

В Беларуси создана строгая система контроля качества цен, что препятствует ввозу некачественной продукции.

/Будет дополнено/.-0-