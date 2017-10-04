В Рогачеве вынесли приговор мужчине, который пытался застрелить из ружья мать и младшего брата

Суд признал мужчину виновным в покушении на умышленное убийство и причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни, сообщили в пресс-службе Гомельского областного суда.





Жителю Рогачевского района назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Также к мужчине применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, что трагедия произошла в феврале 2017 года в деревне Гутище после семейного застолья. Между двумя братьями произошла ссора. Мать и младший брат вышли на крыльцо. В этот момент старший сын схватил охотничье ружье и выбежал на улицу, где направил оружие на своих родных, прицелился и выстрелил. Пуля попала матери в живот. Брат не пострадал.

Осознав последствия, мужчина решил покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову, но остался жив.