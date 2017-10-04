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На деньги жителей районов в Минске смогут установить урны для уборки за собаками

05.10.2017 15:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Специалисты жилищного хозяйства готовы рассмотреть предложения минчан об установке урн для отходов жизнедеятельности собак во дворах. 


Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Начальник отдела благоустройства и санитарного содержания городских территорий ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Маргарита Язинская на пресс-конференции рассказала о площадках для выгула собак. Начальник подчеркнула, что бюджетного финансирования на установку во дворах специальных урн для собак с бесплатными пакетами, как это сделано в микрорайоне Боровая, не предусмотрено.

— Территории ведь у нас разобщены, закреплены за разными организациями коммунальной формы собственности. Однако этот вопрос может быть рассмотрен как предложение для внесения изменений в действующее законодательство. Тогда установкой урн во дворах будут заниматься жилищные организации, в парках и скверах — организации «Зеленстроя».

Как выход из ситуации может быть рассмотрен вариант обустройства и площадок, и урн за счет средств жителей, «если уж людям очень хочется эту площадку иметь», заявила Язинская.

Также она отметила, что в микрорайоне все же должна быть одна площадка для выгула собак. Хоть и используют их в основном для дрессировки животных.

— Сейчас в Минске 49 официальных обустроенных площадок для выгула домашних животных, администрации районов планируют обустроить еще 69 дополнительных мест.

Также Язинская напомнила, что для для выгула собак нужно соблюдать санитарные правила — с собой нужно иметь пакет и совок.

 
Теги: Минск
 
 
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Но бюджетного финансирования для этих целей не предусмотрено.

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